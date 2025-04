Krumme Geschäfte im Leipziger Zoo: Geht Tierärztin Dr. Mertens auf den Deal ein?

Leipzig - In der 100. Folge " Tierärztin Dr. Mertens " dreht sich alles um das neue Nachwuchsprojekt "Generation Zoo". Doch der Start verläuft alles andere als unkompliziert.

Sponsor Dietmar Hoffmann (Götz Schubert, 62) will seiner Nichte Sina Meyer (Antonia Breidenbach, 29) eine Stelle im Studentenprojekt "Generation Zoo" beschaffen. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans

Eigentlich ist in Sachen "Generation Zoo" alles in trockenen Tüchern - zumindest wenn es nach Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 53) geht. Sie hat sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Matteo Berger (Tobias Licht, 47) auf drei Studierende geeinigt, die an dem Projekt teilnehmen.

Womit sie allerdings nicht gerechnet hat, ist die Bedingung des Sponsors Dietmar Hoffman (Götz Schubert, 62): Er will, dass auch seine Nichte, die Veterinärmedizin-Studentin Sina Meyer (Antonia Breidenbach, 29), Teil von "Generation Zoo" wird.

Zunächst ist Susanne skeptisch - immerhin qualifiziert man sich dafür nicht durch Connections und Vetternwirtschaft, sondern durch Kompetenz. Aber schon bald soll auch sie Sinas Potenzial realisieren. Dumm nur, dass in dem Projekt nur drei freie Stellen zu besetzen sind. Wer fliegt also raus?

Unterdessen überrascht Luisa Mertens (Lilly Wiedemann, 23) ihre Mutter mit der Nachricht, ihr Studium geschmissen und eine Ausbildung zur Tierpflegerin im Leipziger Zoo begonnen zu haben.