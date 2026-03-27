Kurz nach Prozess: Eltern von getöteter Britta (†37) zerbrechen an Leid und sterben nacheinander

In einer Folge von Mord im Dorf wird der Fall der verschwundenen und getöteten Britta (†37) aus Hessen beleuchtet, deren Leiche allerdings nie gefunden wurde.

Von Karolin Wiltgrupp

Schlangenbad-Wambach (Hessen) - Im Februar 2014 verschwindet Britta B. aus einer wohlhabenden Gemeinde im Rheingau-Taunus-Kreis. Ihr Ehemann Emanuel B. meldet sie als vermisst, gerät später aber immer stärker in den Fokus der Ermittlungen. Obwohl ihre Leiche verschollen bleibt, verurteilt das Landgericht Wiesbaden 2016 den damals 40-Jährigen zu elf Jahren Haft - wegen Totschlags. Das Urteil und den Tod ihrer Tochter haben Brittas Eltern nie verkraftet.

Der grauenhafte Fall um die getötete Britta B. (†37) geschah im beschaulichen Örtchen Schlangenbad-Wambach in Hessen. © Joyn "Meine persönliche Meinung ist, dass die Strafe viel zu gering war für das, was er getan hat und was er den Eltern angetan hat", erzählt Anwältin Barbara Sauer-Kopic in der Kabel-Eins-Sendung "Mord im Dorf". Dass ihre Tochter von heute auf morgen einfach so verschwand und ihr lebloser Körper nie gefunden wurde, hätten die Eltern nie verkraftet. Nur wenige Monate nach dem Prozess gegen Emanuel B. seien Mutter und Vater der Getöteten kurz nacheinander verstorben, heißt es in der Sendung. Bewusst umgebracht hätte sich das Ehepaar zwar nicht, aber: "Sie hatten keinen Lebenswillen mehr", so die Anwältin. TV & Shows Sandmann-Star "Moppi" feiert runden Geburtstag: Fans des Hundes haben großen Grund zur Freude Trotz des Urteils wegen Totschlag bleibt unklar, wie die 37-Jährige gestorben ist. Ihr Mann bestreitet die Tat - und das, obwohl die Polizei im Laufe der Ermittlungen immer mehr Beweise liefern kann.

Ehe zwischen Emanuel und Britta B. mit Problemen behaftet

Ermittler fanden eine Blutspur im Kofferraum des Autos des Verdächtigen. (Nachgestellte Szene) © Joyn In der Ehe der beiden soll es schon lange nicht mehr gut gelaufen sein. Emanuel B. chattet regelmäßig mit fremden Frauen und trifft sich sogar mit ihnen. Seine Frau hingegen entwickelt eine Zwangsstörung und leidet an Depressionen, was die damalige Gartenplanerin der Eheleute bestätigen kann. Schon bald finden die Beamten heraus, dass eine letzte angeblich von Britta geschriebene E-Mail von Emanuel B. verfasst wurde. Und auch die Aufzeichnungen der Hausüberwachung sind gelöscht und manipuliert worden. Mithilfe eines von einem Forensiker erstellten Programmes können die Ermittler die fehlenden Daten lesen - und werden stutzig. Auf einer Aufnahme am Abend des 16. Februars 2014 läuft Britta das letzte Mal zum Container, um den Müll zu entsorgen. "Danach hat man sie nie mehr gesehen", sagt Stefan Lange, damaliger leitender Ermittler.

Mord kann nicht nachgewiesen werden