Leipziger Braut sucht Extravaganz: Kann die Verkäuferin ihrem Liebling Lebewohl sagen?

Leipzig - Braut Jasmin sucht bei "Zwischen Tüll und Tränen" ein Kleid mit ausreichend Extravaganz. Ausstatterin Elisa Junghans (35) aus dem Leipziger Brautmodengeschäft "Happy Day" trifft genau ihren Geschmack und bringt sich damit selbst in ein Dilemma.

Für Jasmin (30), die für ihre Hochzeit in Rumänien eine extravagante Robe sucht, passt das wie maßgeschneidert. "Es sollte schon was Besonderes sein. Es soll aber jetzt nicht dieses typische große Ballkleid sein, wo ich nicht mehr ins Auto einsteigen kann", erklärte sie Elisa.

Seit sechs Jahren führt sie nun schon das Brautmodengeschäft "Happy Day" in der Leipziger Innenstadt. Was den Laden besonders macht, ist, dass sie bei der Wahl der Kleider nicht etwa auf aktuelle Trends, sondern auf das gewisse Etwas achtet.

"Bei der Messe kam das Model mit diesem Kleid raus und das ist mir noch nie passiert: Sie hatte das Kleid an und dann flossen bei mir die Tränen", erinnert sich Brautmodeausstatterin Elisa Junghans (35) an die erste Begegnung mit ihrem Lieblingsstück.

Schon die ersten beiden Optionen sorgen bei Braut Jasmin für Tränen und Herzklopfen. © Bildmontage: Screenshot/RTL+

"Oh ja, das würde mir schwerfallen", gesteht Elisa. "Manchmal komme ich früh rein und dann gehe ich durch, schaue es mir noch mal an und stelle mir vor, wie ich noch mal in dem Kleid heirate."

Trotz alledem will sie sich gegenüber der Braut nichts anmerken lassen.

Die Auswahl der Kleider beweist, wie ernst es Jasmin mit der Extravaganz ist, und schon bei der ersten Anprobe fließen die Tränen. "Ich finde, dass ich wirklich aussehe wie eine richtige Braut, und jetzt kommt der Moment, dass ich heirate, und das fühlt sich auch richtig an", erklärt sie ihr Gefühlschaos.

Auch die zweite Option, ein perlenbesetztes Meerjungfrauenkleid mit Rüschenapplikation im Dekolleté, sorgt bei ihr für Herzklopfen.

"Wenn wir jetzt nicht noch eins hätten, auf das wir uns freuen, dann hätte ich gesagt, das ist es", staunt auch Jasmins Begleiterin Denise. Denn bevor sie nicht in den Favoriten geschlüpft ist, ist noch nichts entschieden.