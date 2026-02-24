"Let's Dance"-Aus vor TV-Start: Er sagt kurzfristig ab, dieser Ersatz springt ein
Köln/Hamburg - Die neue Staffel von "Let's Dance" steht unmittelbar in den Startlöchern, da muss einer der diesjährigen Teilnehmer kurzfristig absagen.
Schon am kommenden Freitag sollen sich Promis und Profis erstmals vor laufender Kamera begegnen und erfahren, wer in diesem Jahr mit wem die Ehre haben wird.
Er wird in der 19. Staffel allerdings nicht mit dabei sein: Profitänzer Mikael Tatarkin (29)!
Normalerweise hätte der Russe in seine zweite "Let's Dance"-Saison gehen sollen - ein Anriss am Bizepsanker macht seine Teilnahme kurzfristig zunichte, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show. Ein offizielles Statement des 29-Jährigen zu seiner Absage gibt es bislang noch nicht.
Allzu lange auf die Suche nach Ersatz hat der TV-Sender aber nicht gehen müssen - denn: Alexandru Ionel (31) springt als alt bekanntes Gesicht kurzerhand ein.
Der 31-Jährige ist seit 2021 fester Bestandteil der "Let's Dance"-Familie und belegte im Vorjahr an der Seite von Stuntfrau Marie Mouroum (33) den fünften Platz.
Teilnahme von Alexandru Ionel sorgt für besondere Profi-Konstellation
Neben Alexandru ist auch wieder Ehefrau Patricija (31) mit dabei und bringt einem der 14 Promis - im Idealfall - das Tanzen bei.
Ehe das "neue" Teilnehmerfeld aber am Freitag auf die Reise geht, wünscht RTL zum Abschluss des Posts noch "eine schnelle und gute Besserung."
Am 27. Februar (20.15 Uhr) geht "Let's Dance" bei RTL wieder auf Sendung. Nach der ersten "Wer tanzt mit wem?"-Ausgabe starten die Live-Shows schließlich ab dem 28. Februar. Parallel dazu ist die Show auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures