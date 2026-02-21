Jorge González überrascht: Mit diesem "Let's Dance"-Teilnehmer hätte er als Letztes gerechnet
Hamburg - Am Donnerstag präsentierte Jorge González (58) seine erste eigene Sonnenbrillen-Kollektion. Bei der Gelegenheit verriet der Juror, welcher "Let's Dance"-Teilnehmer ihn besonders überrascht hat.
Die Sonne strahlte auf der Eventfläche von Optiker Bode mit dem Entertainer um die Wette. Mit der Kollektion habe er sich einen Traum erfüllt, schwärmte er. Auch wenn er sich bei der Entwicklung zusammenreißen musste.
"Ich habe lange mit Profis gearbeitet und wir haben wirklich geschaut, in welche Richtung wir gehen können. Ich habe eine Mitte gefunden. Ich wollte nicht, dass die Leute sagen, die Brillen von Jorge sind verrückter als die von Elton John", sagte der 58-Jährige lachend.
Sein Anspruch: "Wenn ich mit einer Badehose und meiner Sonnenbrille an den Strand gehe, muss es so gut aussehen, als würde ich einen Anzug tragen", verriet er gegenüber TAG24.
Badehosen und Brillen muss er ab nächsten Freitag (27. Februar) allerdings erst mal in der Schublade lassen. Schließlich wollen die Zuschauer ja seinen geschulten Blick sehen, wenn er die Kandidaten auf dem "Let's Dance"-Parkett beobachtet.
"Es sind viele bekannte Gesichter dabei, die ich schon lange kenne. Ich glaube, wir haben eine ganz tolle Mischung", so González.
Die Zusage eines Kandidaten habe aber ihn ganz besonders überrascht: "Tokio Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37).
Jorge González schwärmt von "Tokio Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer
Von allen Mitgliedern der Band hätte er am wenigsten mit Schäfer gerechnet, gesteht González. "Aber das ist das Schöne, dass er sich in ein ganz neues Terrain wagt. Das finde ich cool. Für viele Männer ist es immer etwas schwieriger, diesen Schritt zu machen", meinte der Choreograf.
"Er ist ein ganz toller Typ. Und ich glaube, viele andere Männer von seiner Generation werden das sehr cool finden", so der 58-Jährige. Schließlich müsse man Mut haben, um sich auf die Tanzfläche zu wagen.
Gleichzeitig sei er sich aber auch sicher, dass Schäfer prominente Unterstützer im Rücken haben werde.
"Bill tanzt wirklich gerne. Und ich glaube doch, die werden ihn unterstützen. Ich meine, das sind Freunde, das ist Tokio Hotel. Und ich finde es schön, wenn Freunde sich unterstützen", schwärmte der Juror.
Einen Pluspunkt bei der Jury hat er deshalb aber noch lange nicht. Nicht mal das Tragen einer Sonnenbrille aus der Kollektion könne Vorteile verschaffen.
"Ich bin nicht käuflich. Ich bin freundlich, aber nicht käuflich. Keiner von uns", stellte González mit einem Augenzwinkern klar.
Titelfoto: Optiker Bode/Andreas Mischke