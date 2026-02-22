Ansage vom Titelverteidiger: Diesen drei Stars traut Diego Pooth Sieg bei "Let's Dance" zu
Köln - Am kommenden Wochenende startet "Let's Dance" in die 19. Runde! Aber bevor es losgeht, hat kein Geringerer als der amtierende Sieger seine Favoriten für die neue Staffel verraten.
Zusammen mit Ekaterina Leonova (38) hatte sich Diego Pooth (22) im Vorjahr den Titel "Dancing Star" geschnappt und sich in die mit etlichen Stars bespickte Siegerliste eingetragen.
Bevor die Show allerdings seinen Nachfolger sucht, hat der Promi-Sohn im Gespräch mit RTL erst noch verraten, wen er in diesem Jahr oben auf dem Treppchen sehe.
Seine drei engsten Favoriten: Joel Mattli (31), Bianca Heinicke (33) und TV-Ikone Ross Anthony (51). Bei den dreien wisse er, dass "sie weit kommen werden".
Statt wie im Vorjahr selbst auf dem Parkett herumzuwirbeln und auf Punktejagd zu gehen wird sich der 22-Jährige das Spektakel in diesem Jahr vom Sofa aus anschauen und dabei alles ganz genau unter die Lupe nehmen.
"Ich glaube, dieses Jahr werde ich mir jede einzelne Sekunde von 'Let’s Dance' reinziehen", kündigt der Titelverteidiger an.
Diego Pooth erlebt bei "Let's Dance" die "beste Zeit" seines Lebens
Kurz vor dem TV-Start der neuen Ausgaben kommen auch bei Diego sämtliche Erinnerungen hoch. "Ich weiß noch, der Anruf kam an...", denkt der 22-Jährige zurück.
Dass er am Ende an der Show teilnehmen wolle, stand für ihn recht schnell fest. "Wo habe ich denn jemals wieder so eine wahnsinnig große Chance, etwas zu tun, was mir null liegt?", habe er sich kurz nach der RTL-Anfrage gefragt und schließlich zugesagt.
Rückblickend kann er sagen, dass das Abenteuer bei "Let's Dance" die "beste Zeit" seines Lebens war und sich alle diesjährigen Promi-Teilnehmenden auf eine turbulente Achterbahnfahrt der Emotionen freuen können.
Am 27. Februar (20.15 Uhr) geht "Let's Dance" bei RTL wieder auf Sendung. Nach der ersten "Wer tanzt mit wem?"-Ausgabe starten die Live-Shows schließlich ab dem 28. Februar. Parallel dazu ist die Show auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa