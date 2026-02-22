Ansage vom Titelverteidiger: Diesen drei Stars traut Diego Pooth Sieg bei "Let's Dance" zu

Köln - Am kommenden Wochenende startet " Let's Dance " in die 19. Runde! Aber bevor es losgeht, hat kein Geringerer als der amtierende Sieger seine Favoriten für die neue Staffel verraten.

Mit Ekaterina Leonova krallte sich Diego Pooth im Vorjahr den begehrten Titel "Dancing Star". © Rolf Vennenbernd/dpa

Zusammen mit Ekaterina Leonova (38) hatte sich Diego Pooth (22) im Vorjahr den Titel "Dancing Star" geschnappt und sich in die mit etlichen Stars bespickte Siegerliste eingetragen.

Bevor die Show allerdings seinen Nachfolger sucht, hat der Promi-Sohn im Gespräch mit RTL erst noch verraten, wen er in diesem Jahr oben auf dem Treppchen sehe.

Seine drei engsten Favoriten: Joel Mattli (31), Bianca Heinicke (33) und TV-Ikone Ross Anthony (51). Bei den dreien wisse er, dass "sie weit kommen werden".

Statt wie im Vorjahr selbst auf dem Parkett herumzuwirbeln und auf Punktejagd zu gehen wird sich der 22-Jährige das Spektakel in diesem Jahr vom Sofa aus anschauen und dabei alles ganz genau unter die Lupe nehmen.

"Ich glaube, dieses Jahr werde ich mir jede einzelne Sekunde von 'Let’s Dance' reinziehen", kündigt der Titelverteidiger an.