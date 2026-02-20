Kurz vor Start von Let's Dance: Model Betty Taube über ihre Winterdepression

Potsdam - Let's-Dance -Kandidatin und Model Betty Taube (31) spricht im RTL -Podcast offen über ihre depressiven Phasen, die sie besonders in der kalten Jahreszeit begleiten.

Betty Taube tanzt bei der 19. Staffel von Let's Dance. © RTL/Jörn Strojny

"Am liebsten würde ich mich während des ganzen Winters in meine Höhle zurückziehen", gesteht die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin. Gerade die Zeit um Weihnachten fiel ihr besonders schwer, da sie als Tochter einer alkoholkranken Mutter nie die familiäre Geborgenheit erleben konnte, die andere mit den Feiertagen verbinden.

Trotzdem lässt sich Betty nicht unterkriegen. "Jetzt habe ich es selber in der Hand und mache das Beste daraus", sagt sie. Der Gedanke, dass am Ende alles gut wird, habe sie durch schwierige Zeiten getragen.

Heute genießt sie jeden Tag bewusst und verbringt gerne Zeit in ihrer Wohnung und mit ihrem Dackel Jumper.

Sie ist sich bewusst, wie viel Glück sie hatte. Trotz ihrer schweren Kindheit ist sie verhältnismäßig glimpflich davongekommen, während es anderen Heimkindern oft deutlich schlechter erging.