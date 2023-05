Ärger vor "Let's Dance"-Halbfinale: Anna Ermakova muss ihr Training abbrechen!

Im Halbfinale will Anna die Jury und das Publikum wieder von ihrem wahren Können überzeugen. Das bedeutete vor allem eins: knallhartes Training! Dabei wurde die Becker-Tochter in dieser Woche jedoch jäh ausgebremst.

Der Tanz, der schon so vielen Promis zum Verhängnis wurde, brachte auch Anna ins Wanken. Magere 26 Punkte stürzten die Beauty vorerst vom Thron . Konkurrenten wie Kunstturner Philipp Boy (35) und YouTube-Star Julia Beautx (24) zogen erstmals in der Wertung an ihr vorbei.

Das Team Curlyfries gilt trotz des kleinen Dämpfers im Viertelfinale als Favorit auf den Titel "Dancing Star 2023". © Rolf Vennenbernd/dpa

War die neue Choreografie von Anna und Valentin womöglich einfach zu feurig? "Ja … wir haben leider den Alarm ausgelöst, nicht wahr", wandte er sich schließlich an seine Tanzpartnerin.

Die hörte man zu Beginn der Sequenz tatsächlich laut aufschreien. Allerdings nicht aufgrund einer akuten Gefahrenlage, sondern weil ihr vom penetranten Dauerton schlicht die Ohren dröhnten.

Wie lange das Training unterbrochen werden musste, verriet das Favoriten-Paar nicht. Der Zeitplan und die Vorbereitungen auf das große Halbfinale dürften durch den Zwischenfall aber dennoch gestört worden sein. Ein Nachteil? Das werden wohl erst die kommenden Tänze zeigen.

Das Team Curlyfries will am Freitag (12. Mai) ab 20.15 Uhr bei RTL mit einem Wiener Walzer zu "Who's Loving You" und einen Contemporary zu "River" überzeugen. Zudem steht auch noch der gefürchtete Improvisations-Tanz "even noch more extreme" auf dem Programm.

Danach steht fest, welche Tanzpaare sich im spektakulären "Let's Dance"-Finale am 19. Mai gegenüberstehen werden.