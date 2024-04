"Affe auf Bike" vor "Let's Dance"-Show sicher: "Etwas Heftiges wird passieren"

Die Influencerin Ann-Kathrin Bendixen alias "Affe auf Bike" darf sich weiter bei "Let's Dance" beweisen. Zu ihrem heutigen Auftritt hat sie gemischte Gefühle.

Von Luisa Buck

Timmersiek/Köln - Die Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24, "7 vs. Wild") alias "Affe auf Bike" darf sich in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel weiter beweisen. Doch zu ihrem Auftritt am heutigen Freitag hat sie gemischte Gefühle.

Ann-Kathrin Bendixen (24) alias "Affe auf Bike" hat kurz vor der sechsten Show gemischte Gefühle. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage) In dieser Woche lautete die wohl größte Herausforderung für die Kandidaten und Kandidatinnen bei "Let's Dance": Partnertausch! Doch damit kennt sich Ann-Kathrin eigentlich schon aus: Denn weil ihr eigentlicher Tanzpartner Valentin Lusin (37) Papa wurde, musste sie sich schon einmal auf einen neuen Profi an ihrer Seite einstellen: Mika Tatarkin (27) übernahm die Vertretung. In der vergangenen Woche durfte die 24-Jährige dann wieder mit Valentin aufs Parkett. In Show Nummer 6 tanzt Ann-Kathrin nun aber mit Vadim Garbuzov (36). Kurz vor der eigentlichen Show teilte sie ihre Gedanken mit ihren Instagram-Fans: "Ich bin fertig geschminkt, meine Haare sind fertig. Ich fühle mich mega wohl. Ich liebe das Outfit!", erklärte sie zunächst in einer Story. Let's Dance Comedy-Star Tony Bauer schockt "Let's Dance"-Fans mit emotionalem Geständnis Einerseits freue sie sich also schon sehr auf die anstehende Show. Andererseits sei sie aber auch sehr aufgeregt. "Ich habe so übertrieben gemischte Gefühle", so Ann-Kathrin weiter. Denn nachdem ihr erster Latein-Tanz "eine Blamage" gewesen sei, wolle sie es bei ihrem zweiten Tanz aus dieser Richtung unbedingt besser machen. Doch ihre Trainingswoche sei nicht unbedingt die beste gewesen ...

Ann-Kathrin Bendixen macht sich viele Gedanken über ihre Leistung