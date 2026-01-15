An seinem Geburtstag: "Let's Dance"-Star tritt vor den Traualtar

Troisdorf (Nordrhein-Westfalen) - Seit 2022 ist Zsolt Sándor Cseke (38) fester Bestandteil von " Let's Dance ". Jetzt hat der Rumäne für eine faustdicke Überraschung gesorgt, denn kurz vor Start der neuen Staffel hat der Profitänzer geheiratet.

Zsolt Sándor Cseke (38) hat seine Freundin Anna-Lena geheiratet. © Instagram/zsolt_cseke (Screenshot)

Denn der 38-Jährige hat seiner großen Liebe Anna-Lena am Dienstag (13. Januar) auf dem Standesamt in Troisdorf das Jawort gegeben.

Dabei hatte Zsolt die Beziehung erst nach dem Ende der vergangenen Staffel öffentlich gemacht. Es folgte die Blitz-Verlobung im Spätsommer und kein Jahr später nun die Trauung.

"Es mag nach außen schnell wirken, aber für uns war es eine bewusste Entscheidung. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Daher wollten wir keine Umwege", erklärt der Rumäne das hastige Vorgehen im Gespräch mit "BILD".

Schon vor Urlaubsantritt sei bei ihm der Wunsch da gewesen, Anna-Lena zu fragen, ob sie seine Frau werden wolle, weshalb er auch schon einen Ring besorgt hatte und diesen mitnahm.

"In Andalusien, zwischen Sonne, Meer und Urlaubsglück, ergab sich dann der richtige und schöne Moment", verrät der Profitänzer, der seine Gattin damit vor vollendete Tatsachen gestellt hat.