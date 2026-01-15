An seinem Geburtstag: "Let's Dance"-Star tritt vor den Traualtar
Troisdorf (Nordrhein-Westfalen) - Seit 2022 ist Zsolt Sándor Cseke (38) fester Bestandteil von "Let's Dance". Jetzt hat der Rumäne für eine faustdicke Überraschung gesorgt, denn kurz vor Start der neuen Staffel hat der Profitänzer geheiratet.
Denn der 38-Jährige hat seiner großen Liebe Anna-Lena am Dienstag (13. Januar) auf dem Standesamt in Troisdorf das Jawort gegeben.
Dabei hatte Zsolt die Beziehung erst nach dem Ende der vergangenen Staffel öffentlich gemacht. Es folgte die Blitz-Verlobung im Spätsommer und kein Jahr später nun die Trauung.
"Es mag nach außen schnell wirken, aber für uns war es eine bewusste Entscheidung. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Daher wollten wir keine Umwege", erklärt der Rumäne das hastige Vorgehen im Gespräch mit "BILD".
Schon vor Urlaubsantritt sei bei ihm der Wunsch da gewesen, Anna-Lena zu fragen, ob sie seine Frau werden wolle, weshalb er auch schon einen Ring besorgt hatte und diesen mitnahm.
"In Andalusien, zwischen Sonne, Meer und Urlaubsglück, ergab sich dann der richtige und schöne Moment", verrät der Profitänzer, der seine Gattin damit vor vollendete Tatsachen gestellt hat.
"Let's Dance"-Star und seine Frau planen große Party 2027
"Ich dachte wirklich, wir machen nur Urlaubsfotos. Als mir dann bewusst wurde, dass ich einen Heiratsantrag bekomme, war ich völlig überwältigt vor Glück und habe aus tiefstem Herzen Ja gesagt", erzählt Anna-Lena im Gespräch mit "BILD".
Beide hätten schnell gespürt, dass da etwas Besonderes zwischen ihnen sei. Von Anfang an sei eine gewisse Vertrautheit da gewesen.
"Wir merkten, dass wir die gleichen Werte teilen und ähnliche Wünsche und Träume für unsere Zukunft haben", so Zsolt, der zuvor mit Tanz-Kollegin Malika Dzumaev (34) zusammen gewesen ist.
Und so gaben sich die beiden am Tag von Zsolts 38. Geburtstages das Jawort - allerdings im kleinen Kreis.
Aber auch eine große Feier soll noch folgen. "Sie soll 2027 stattfinden. Natürlich darf der Hochzeitstanz nicht fehlen. Aber auch das Brautstraußwerfen ist für uns eine schöne Tradition", verraten die beiden gemeinsam. Konkrete Pläne für die Party gebe es aber noch nicht.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa