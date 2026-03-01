"Let's Dance": So schonungslos rechnet Jury-Boss jetzt mit Bill und Tom Kaulitz ab

Köln - Mit Gustav Schäfer (37) ist in diesem Jahr erstmals ein "Tokio Hotel"-Mitglied bei " Let's Dance " dabei. Könnten ihm Bill und Tom Kaulitz (beide 36) bald folgen? Wenn es nach Chef-Juror Joachim Llambi (61) geht, wohl eher nicht!

Joachim Llambi (61) ist für seine schonungslos ehrlichen Tanzbewertungen bei "Let's Dance" berühmt und berüchtigt. © Sebastian Kahnert/dpa

Im Gespräch mit "Der Westen" am Rande der "Aachener Medianight" erklärte der schonungslose Wertungsrichter, dass er es sehr begrüßt, den Drummer ab sofort im Rahmen der RTL-Show tanzen zu sehen.

Auf dessen berühmt-berüchtigte Band-Kollegen angesprochen, zeigte sich der 61-Jährige im Hinblick auf eine mögliche Teilnahme in der Zukunft weitaus weniger begeistert. "Ich finde es gut, dass Gustav dabei ist, die anderen zwei Nasen brauche ich da nicht", stellte er unmissverständlich klar.

Einmal in Lästerlaune legte der gebürtige Duisburger mit spanischen Wurzeln kurz darauf noch deutlicher nach: "Was soll ich mit denen?", polterte Llambi weiter. "Die machen ihre eigene Show. Wir haben eine Show, in der man etwas abliefern muss." Rumms!

Was er tänzerisch von Gustav erwartet, dazu hielt sich der bei allen Promi-Teilnehmern gefürchtete Jury-Boss bedeckt. "Ich finde Gustav cool. Ob er was kann? Keine Ahnung. Wenn er nichts kann, ist das doch auch lustig", merkte er scherzhaft an.