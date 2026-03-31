Baby-Glück um "Let's Dance"-Star: Dieser Tanzprofi wird erneut Papa
Köln - Die "Let's Dance"-Familie bekommt ein neues Mitglied: Profitänzer Andrzej Cibis (38) und Ehefrau Victoria erwarten erneut Nachwuchs.
Die wunderschönen Baby-News verkündete das Paar mit einem zuckersüßen Video auf Instagram. Darin posieren die beiden gemeinsam mit Söhnchen Adam, der im November 2023 das Licht der Welt erblickte, vor einer großen Holztür.
Alle sind schick gekleidet, ganz in Schwarz. Zunächst halten die werdenden Eltern noch Sektgläser in der Hand, diese werden im Laufe des Clips jedoch durch Milchflaschen ausgetauscht. Am Ende präsentiert Vici strahlend ihren Babybauch.
Die Vorfreude auf ihr zweites Kind ist deutlich spürbar, wie der Begleittext zu dem Post beweist. "Von drei ... zu vier. Unsere Familie wächst und so auch unsere Liebe. Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen, kleiner Schatz", heißt es darin.
Zur musikalischen Untermalung der kleinen, humorvollen Performance haben sich die beiden RTL-Bekanntheiten für den Song "Feeling Good" von Michael Bublé (50) entschieden.
Reaktionen aus der "Let's Dance"-Familie lassen nicht lange auf sich warten
Natürlich dauerte es auch nicht lange, bis die ersten Reaktionen zu der frohen Botschaft reinflatterten - vor allem aus dem "Let's Dance"-Kosmos. So schreibt Massimo Sinató (45) etwa: "Freue mich von ganzem Herzen für euch […]. Love you."
Auch Profitänzerin Renata Lusin (38), die selbst kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes steht, gratuliert den beiden begeistert: "Wir freuen uns so unfassbar für euch!" Selbiges gilt für Patricija Ionel (31), Christian Polanc (47), Isabel Edvardsson (43) und Co.
Seit 2015 gehen Andrzej und seine Victoria als Eheleute durchs Leben. Sohn Adam machte das Liebesglück vor knapp zweieinhalb Jahren perfekt. Das Geschlecht des Ungeborenen ist allerdings noch nicht bekannt.
In der laufenden "Let's Dance"-Staffel ist der werdende Vater kein Teil der Profi-Riege. Er unterstützt seine Kollegen aus dem Publikum heraus. In dieser Woche fällt die Sendung allerdings dem Karfreitag zum Opfer. Erst in zwei Wochen geht's regulär weiter.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa