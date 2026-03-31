Baby-Glück um "Let's Dance"-Star: Dieser Tanzprofi wird erneut Papa

Köln - Die " Let's Dance "-Familie bekommt ein neues Mitglied: Profitänzer Andrzej Cibis (38) und Ehefrau Victoria erwarten erneut Nachwuchs.

Bei der Profi-Challenge 2023 tanzte "Let's Dance"-Star Andrzej Cibis (l.) an der Seite von Vadim Garbuzov (beide 38). © Henning Kaiser/dpa

Die wunderschönen Baby-News verkündete das Paar mit einem zuckersüßen Video auf Instagram. Darin posieren die beiden gemeinsam mit Söhnchen Adam, der im November 2023 das Licht der Welt erblickte, vor einer großen Holztür.

Alle sind schick gekleidet, ganz in Schwarz. Zunächst halten die werdenden Eltern noch Sektgläser in der Hand, diese werden im Laufe des Clips jedoch durch Milchflaschen ausgetauscht. Am Ende präsentiert Vici strahlend ihren Babybauch.

Die Vorfreude auf ihr zweites Kind ist deutlich spürbar, wie der Begleittext zu dem Post beweist. "Von drei ... zu vier. Unsere Familie wächst und so auch unsere Liebe. Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen, kleiner Schatz", heißt es darin.

Zur musikalischen Untermalung der kleinen, humorvollen Performance haben sich die beiden RTL-Bekanntheiten für den Song "Feeling Good" von Michael Bublé (50) entschieden.