Trotz Herzmoment mit Tochter Lotti: Für Gustav Schäfer ist Schluss bei "Let's Dance"
Köln - Für Gustav Schäfer (37) ist der Traum vom Titel bei "Let's Dance" geplatzt! Nach der emotionalen "Magic Moments"-Show musste der Musiker gemeinsam mit Profitänzerin Anastasia Maruster (28) die Show verlassen.
Besonders bitter: Ausgerechnet mit seinem wohl persönlichsten Tanz des Abends verabschiedete sich Gustav vom Parkett.
Gemeinsam mit Tochter Lotti erzählte der Tokio-Hotel-Star die bewegende Geschichte hinter dem langen Kinderwunsch seiner Familie und sorgte damit für einen echten Herzensmoment.
Nach der Entscheidung zeigte sich der Musiker zwar gefasst, aber sichtlich bewegt. "Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Das ist eine gute Frage", rätselte Gustav nach dem Aus selbst über die Gründe für das Zuschauer-Voting.
Besonders leid tue ihm das Ausscheiden für Tanzpartnerin Anastasia. Gleichzeitig zog er aber auch ein positives Fazit: "Wenn ich die Magic Moments erreiche, dann mache ich den mit einem Knall und dann ist gut."
Auch nach seinem emotionalen Tanz kämpfte der Musiker sichtbar mit den Tränen. "Der Tanz war toll, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es war eine geile Reise. Es hat Spaß gemacht."
Emotionale "Magic Moments"-Show sorgt für Tränen
Die traditionelle "Magic Moments"-Show gehört jedes Jahr zu den gefühlvollsten Abenden der Staffel und auch diesmal blieb auf dem Let's Dance-Parkett kaum ein Auge trocken.
Ross Antony (51) erinnerte mit seinem Tanz an seinen verstorbenen Vater, während Anna-Carina Woitschack (33) die bewegende Geschichte rund um den schweren Krebs-Kampf ihres Vaters erzählte.
Jan Kittmann (43) vertanzte die Geburt seiner Tochter. Ein Moment, der für den Schauspieler bis heute unvergessen ist. Milano (27) blickte dagegen auf seinen bewegenden Lebensweg zurück und machte deutlich, warum er den Rat seiner Mutter, niemals mit dem Träumen aufzuhören, bis heute verinnerlicht hat.
Für einen weiteren emotionalen Höhepunkt sorgte außerdem Joel Mattli (32). Nach dem Tod seines Vaters widmete er seinen "Magic Moment" als Liebeserklärung seiner Mutter Elfie und machte sie mit dem emotionalen Tanz sprachlos.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Stefan Gregorowius