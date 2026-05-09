Trotz Herzmoment mit Tochter Lotti: Für Gustav Schäfer ist Schluss bei "Let's Dance"

Köln - Für Gustav Schäfer (37) ist der Traum vom Titel bei " Let's Dance " geplatzt! Nach der emotionalen "Magic Moments"-Show musste der Musiker gemeinsam mit Profitänzerin Anastasia Maruster (28) die Show verlassen.

Gustav Schäfer (37) sorgte gemeinsam mit Tochter Lotti auf dem "Let's Dance"-Paket für einen besonders emotionalen Augenblick. © RTL / Stefan Gregorowius

Besonders bitter: Ausgerechnet mit seinem wohl persönlichsten Tanz des Abends verabschiedete sich Gustav vom Parkett.

Gemeinsam mit Tochter Lotti erzählte der Tokio-Hotel-Star die bewegende Geschichte hinter dem langen Kinderwunsch seiner Familie und sorgte damit für einen echten Herzensmoment.

Nach der Entscheidung zeigte sich der Musiker zwar gefasst, aber sichtlich bewegt. "Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Das ist eine gute Frage", rätselte Gustav nach dem Aus selbst über die Gründe für das Zuschauer-Voting.

Besonders leid tue ihm das Ausscheiden für Tanzpartnerin Anastasia. Gleichzeitig zog er aber auch ein positives Fazit: "Wenn ich die Magic Moments erreiche, dann mache ich den mit einem Knall und dann ist gut."

Auch nach seinem emotionalen Tanz kämpfte der Musiker sichtbar mit den Tränen. "Der Tanz war toll, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es war eine geile Reise. Es hat Spaß gemacht."