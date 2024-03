Das "Let's Dance"-Baby ist da! So erging es Renata Lusin bei der Geburt

Die kleine Stella kam mit 3900 Gramm und 56 Zentimetern Körperlänge am Donnerstagmittag um 12.28 Uhr in Düsseldorf auf die Welt.

Die ersten Wehen gab es bereits am Dienstag und um 17 Uhr seien die beiden dann ins Krankenhaus gefahren. Die kleine Stella, wie Renata und Valentin ihr großes Glück tauften, kam dann letztendlich in "nur" drei Stunden zur Welt.

Die Profi-Tänzer wurden durch das RTL-Tanzspektakel "Let's Dance" bekannt. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Unglaublich, was der Frauenkörper in dieser Situation leistet! Wir sind unglaublich glücklich, aber auch unglaublich müde", so der gebürtige Russe weiter.

Nachdem das Paar schon mehrere Fehlgeburten durchstehen müssen, haben sie mit ihrer Tochter nun ihr großes Glück gefunden. "Wir sind einfach überglücklich. Es gibt keine Worte, dieses Glück zu beschreiben, dass sie nun endlich bei uns ist", erzählt Renata.

Und wie es sich für ein "Let's Dance"-Baby gehört, wird am Freitagabend auch direkt die Live-Show des RTL-Tanzspektakels geschaut. "Es ist auf jeden Fall ein 'Let's Dance'-Baby, denn heute Abend, an ihrem ersten Lebenstag, schauen wir natürlich zusammen von unserem Familienbett in Krankenhaus aus 'Let's Dance' und feuern unsere Kollegen an", verrät Valentin gegenüber RTL.

Nicht mit dabei ist logischerweise der Profi-Tänzer. Dieser wird von Mika Tatarkin (27) ersetzt, der versuchen wird, mit Ann-Kathrin Bendixen (24) in die nächste Runde einzuziehen.