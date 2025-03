Ben Zucker nach "Let's Dance" knallhart: Das denkt der Sänger wirklich über sein Aus

Seine Zeit bei "Let's Dance" ist seit dem Freitagabend Geschichte. © Rolf Vennenbernd/dpa

Böses Blut fließe nach seinem Aus aber bei Weitem nicht - ganz im Gegenteil. Ähnlich wie Ex-Tanz-Kollege Roland Trettl (53) ist auch Ben Zucker vollkommen fein mit der Entscheidung der TV-Zuschauer.

"Es war sehr lehrreich für mich. Aber irgendwann kommt man an seine Grenzen und die sind erreicht. Das ist okay. Das ist überhaupt nicht schlimm", fasst der 41-Jährige zusammen.

Anders als seine Mitstreitenden hat er die vergangenen fünf Wochen komplett in Köln verbracht, auf das Training in seiner Heimat bewusst verzichtet. Da soll es jetzt aber so schnell wie möglich wieder hingehen, verrät er. "Ich will an die Küste. Ostsee, Zuhause ... da gehöre ich hin. Da freue ich mich jetzt ganz doll drauf."

Für den Rest der Promi-Truppe dagegen geht das Training für Entscheidungsshow Nummer fünf schon demnächst los. RTL überträgt die kommende Show am Freitagabend - wie gewohnt - ab 20.15 Uhr.