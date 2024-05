"Let's Dance"-Star rechnet nach Show-Aus rigoros mit der deutschen Gesellschaft ab!

Auch wenn es der Glücksguru nicht direkt ausspricht, so können seine klaren Äußerungen durchaus mit den jüngsten Ereignissen bei "Let's Dance" in Zusammenhang gebracht werden.

"Leute probieren etwas und werden dafür ausgelacht. Leute sagen etwa: 'Wusste ich es doch, der schafft es eh nicht', oder so. Das regt mich so auf", macht Biyon seinem Ärger gleich zu Beginn des Clips ohne etwaige Umschweife mächtig Luft.

In einem neuen Instagram-Video, dass ihn in der grünen Natur zeigt, erklärt der gebürtige Hagener mit indischen Wurzeln, was genau ihm in der heutigen Zeit ein gewaltiger Dorn im Auge ist.

Ex-Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen (24) wurde im Netz nach jedem Tanzauftritt für ihre Leistung angefeindet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Jemand, der noch nie getanzt hat, stellt sich der Herausforderung und gibt zur Unterhaltung der Zuschauer sein Bestes. Nichts anderes tat die Auswanderin, dennoch wurde sie in den sozialen Medien Woche für Woche heftig angefeindet.

Jury-Mitglied Motsi Mabuse brachte es am Freitag auf den Punkt. "90 Prozent all derer am Fernsehen können nicht das, was du kannst", lobte die 43-Jährige nach der Performance. Genützt hat es am Ende nichts. Auch "Affe auf Bike" ist raus.

Ex-Konkurrent Biyon wünscht sich für die Zukunft ein Umdenken in der Gesellschaft. "Ich finde es so wichtig, dass wir mal pushen: 'Cool, dass du es probiert hast' oder 'Hat nicht geklappt, aber egal, du hast es probiert'", stellt der Nordrhein-Westfale klar.

Weiter sagt er: "Das ist so wichtig. Das würde ich so feiern, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und nicht nur die Leute loben, wenn sie irgendetwas erreicht haben, sondern einfach auch den Versuch schon loben."