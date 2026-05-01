Chaos bei "Let's Dance": Plötzlich zwei reine Männer-Paare am Start - auch Ekat zurück

Köln - Bei " Let's Dance " regiert am Freitagabend das Chaos, denn: Der Partnertausch steht an. In diesem Jahr haben die Zuschauer entschieden. Das Ergebnis ist wild.

Die restlichen Tausch-Paare bilden Joel Mattli mit Patricija Ionel, Anna-Carina Woitschack mit Valentin Lusin, Milano mit Vika Sauerwald, Jan Kittmann mit Ekaterina Leonova und Nadja Benaissa mit Massimo Sinató.

Als zweites Herren-Duo treten Sänger Ross Antony (51) und Profi Alexandru Ionel (31) an. Die beiden werden im Rahmen dieser besonderen Challenge eine Salsa präsentieren. Ihre Kontrahenten gehen mit einem leidenschaftlichen Paso Doble an den Start.

Daraus resultierend werden in der achten Live-Show nun tatsächlich zwei reine Männer-Tanzpaare an den Start gehen. Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) bekommt es mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (38) zu tun.

Über ein Voting in den sozialen Netzwerken konnten Fans des RTL-Formats erstmals darüber abstimmen, welcher Promi mit welchem bereits ausgeschiedenen Profi auf das gebohnerte Parkett treten darf, um die Jury und das TV-Publikum zu überzeugen.

Chef-Juror Joachim Llambi (61) ist für seine knallharten Urteile berühmt und berüchtigt. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Über 50.000 Verpaarungsvorschläge von euch auf Facebook TikTok und YouTube – wir haben alles ausgewertet", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats. Die Meinung der Fans über das Ergebnis ist allerdings zwiegespalten.

Viele freuen sich darauf, die neuen Konstellationen endlich auf der Showbühne zu sehen. Andere wiederum trauen dem Resultat der Abstimmung nicht. Sie glauben, dass RTL bei der neuen Paar-Bildung definitiv seine Finger mit im Spiel hatte.

"Ich habe sehr viele Kommentare gelesen und die Kombination Ekat & Jan habe ich nirgendwo gelesen", wunderte sich ein User. Ein anderer schrieb: "Die meisten hatten doch für Ekat und Joel gestimmt". Ein Kommentar brachte die Zweifel auf den Punkt: "Haben WIR wirklich SO entschieden?"

Mit dem Partnertausch-Tanz ist es für die verbliebenen sieben Prominenten allerdings auch noch nicht getan: Sie müssen für Show acht zusätzlich einen zweiten Tanz mit ihrem regulären Profi-Partner einstudieren. Wer meistert die außergewöhnliche Doppel-Belastung am besten?

Die nächste Live-Sendung ist am Freitagabend (1. Mai) ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen und verspricht jede Menge Spektakel. Parallel kann die Ausgabe aber auch im Stream auf RTL+ verfolgt werden.