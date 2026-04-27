Kommentar von Chef-Juror sorgt für "Let's Dance"-Eklat: Tänzerin verliert Fassung
Köln - Joachim Llambi (61) hat seinem Ruf als knallharter "Let's Dance"-Juror mal wieder alle Ehre gemacht. Profitänzerin Katrin Menzinger verliert die Fassung und teilt gegen den Chef-Kritiker aus.
Unter dem Motto "Iconic Dances" sollten die Tanzpaare in der Live-Show am Freitagabend unvergessene Sternstunden der Show-Historie noch einmal aufleben lassen und das Parkett so in eine Zeitmaschine verwandeln.
Jan Kittmann (43) und Menzinger versuchten sich an einer Salsa zu "Locos los Dos", angelehnt an die Performance von Vanessa Mai (33) und Christian Polanc (47) aus dem Jahr 2017. Zweifelsohne ein anspruchsvoller Tanz - mit schnellen Schritten und gefährlichen Tricks.
Trotz sehenswerter Leistung fiel das Urteil von Llambi gnadenlos aus: "Ich sag's in aller Deutlichkeit: Es war nicht gut getanzt. Ich hab immer so ein Zucken gesehen. Ich habe gedacht, wo haben sie denn jetzt was angeschlossen?", kritisierte er den "GZSZ"-Star.
Zwar habe Kittmann "Vollgas gegeben", doch "vom Tänzerischen hatte es bessere Tänze". Menzinger sah das anders: "Ich muss mal kurz verteidigen, weil die Schritte waren eine extrem anspruchsvolle Kombination. Das waren nicht einfach nur Grundschritte."
Um Llambi von Jans guter Technik zu überzeugen, bittet sie ihn um einen kurzen Tanz. "Zeig es ihm!", fordert sie den Schauspieler auf. Doch auch die folgende Demonstration ändert nichts: Llambi zückte die Sechs-Punkte-Kelle.
Kathrin Menzinger spricht von schwerster Choreo der "Let's Dance"-Historie
Insgesamt kamen Menzinger und Kittmann auf 23 Punkte. Viel zu wenig für das erfolgsverwöhnte Tanzduo. Der Ärger war auch nach der Live-Show noch nicht verflogen. Im Netz machte die 37-jährige Blondine ihrem Ärger weiter Luft.
"Diese Choreografie ist wenn nicht die schwerste in der gesamten 'Let's Dance'-Geschichte", betonte die Österreicherin in einem kurzen Clip, der auf der offiziellen Seite der RTL-Show veröffentlicht wurde.
An die Adresse ihres Tanzpartners erklärte sie: "Du hast mich unfassbar stolz gemacht." Kittmann habe nicht nur führen und richtig tanzen, sondern auch die Tricks hinkriegen müssen. Die Schwierigkeit sei im Urteil nicht berücksichtigt worden.
"Dann kommt Joachim mit den sechs Punkten und sagt, das war einfach nur schlecht getanzt", regte sich Menzinger weiter auf. "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll." Im Training seien sie nur "knapp an einem Steißbeinbruch vorbei" geschrammt.
Zusammenfassend hielt sie fest: "Das ist nicht okay, was du hier für ein Urteil bekommen hast." Ob die beiden ihre Meinungsverschiedenheit abschütteln können, wird sich in der achten Entscheidungsshow am kommenden Freitag zeigen.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa (2)