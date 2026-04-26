Sex-Choreo sorgt bei "Let's Dance" für Ekstase! Dieser Promi fliegt raus

Köln - Nach ihrem " Let's Dance "-Rauswurf erhielt Bianca "Bibi" Heinicke (33) vor wenigen Wochen eine zweite Chance. Am Ende war es nur eine Galgenfrist-Verlängerung. Am Freitagabend wurde sie ein zweites Mal vom Publikum abserviert. Nadja Benaissa (43) überzeugte mit einer heißen Einlage indes einfach alle.

Für ihren Charleston erhielten Bianca Heinicke (33) und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) passable 23 Punkte. Zum Weiterkommen reichte es nicht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die 33 Jahre alte YouTuberin war nur aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Esther Schweins (55) noch einmal in das RTL-Format zurückgekehrt. Nutzen konnte sie diesen Umstand am Ende nicht.

Zusammen mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke stand sie nach zwei kräftezehrenden Auftritten im roten Scheinwerferlicht - ebenso wie Joel Mattli und Malika Dzumaev. Doch die Zuschauer entschieden sich letztlich dafür, Bibi den Laufpass zu geben.

"Ich bin unfassbar dankbar und glücklich darüber, dass wir eine neue Chance bekommen haben", erklärte Heinicke im Nachgang. Groll hege sie nicht - im Gegenteil: "Tausend Dank an unsere Community, die so mitgefiebert hat und so unterstützt hat."

Ihr Charleston zu "Dick & Doof" bekam passable 23 Punkte. Juror Joachim Llambi (61) lobte: "Viel Geschwindigkeit, viel Tempo drin." Gleichzeitig monierte er aber auch die fehlende Genauigkeit in den Schrittfolgen.