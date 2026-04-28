"Let's Dance"-Star Joel Mattli spricht offen über seine Gefühle

Köln - Die Zitterpartie in der siebten Live-Show hat bei " Let's Dance "-Mitfavorit Joel Mattli (32) tiefe Spuren hinterlassen. Im Netz erklärt der Schweizer jetzt, was bei ihm los war.

Bei Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) stimmt die Chemie auf dem "Let's Dance"-Parkett. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bis Freitagabend galt Mattli als einer der Hauptanwärter auf den "Dancing Star"-Titel 2026. Doch plötzlich fand er sich im roten Scheinwerferlicht wieder. Nur denkbar knapp blieb ihm am Ende das Show-Aus erspart. Stattdessen erwischte es (erneut) Bianca "Bibi" Heinicke (33).

Dass sich der Tag zu einer Achterbahnfahrt der Emotionen entwickelte, lag mitunter auch daran, dass der "Ninja Warrior"-Star zeitgleich auch noch seinen 32. Geburtstag feiern durfte.

"Das war echt Gefühls-Chaos pur und das muss ich auch erst mal sacken lassen", gestand Mattli in einem langen Statement auf Instagram. Für ihn sei das Erlebte nur schwer in Worte zu fassen.

Gleich beim Frühstück hätten ihn seine "Let's Dance"-Freunde in Empfang genommen, um mit ihm anzustoßen. Dieser Vibe begleitete ihn den ganzen Tag bis zur Live-Show. Und auch diese habe ihn dann "extrem berührt".

Mattli und Profitänzerin Malika Dzumaev (35) präsentierten eine Rumba. "Ich wusste, das wird eine Mega-Herausforderung. Wir haben einen Finaltanz getanzt", betonte der Kletter-Spezialist. Dennoch habe er sich auf die Darbietung "sehr gefreut".