"Let's Dance"-Star Joel Mattli spricht offen über seine Gefühle
Köln - Die Zitterpartie in der siebten Live-Show hat bei "Let's Dance"-Mitfavorit Joel Mattli (32) tiefe Spuren hinterlassen. Im Netz erklärt der Schweizer jetzt, was bei ihm los war.
Bis Freitagabend galt Mattli als einer der Hauptanwärter auf den "Dancing Star"-Titel 2026. Doch plötzlich fand er sich im roten Scheinwerferlicht wieder. Nur denkbar knapp blieb ihm am Ende das Show-Aus erspart. Stattdessen erwischte es (erneut) Bianca "Bibi" Heinicke (33).
Dass sich der Tag zu einer Achterbahnfahrt der Emotionen entwickelte, lag mitunter auch daran, dass der "Ninja Warrior"-Star zeitgleich auch noch seinen 32. Geburtstag feiern durfte.
"Das war echt Gefühls-Chaos pur und das muss ich auch erst mal sacken lassen", gestand Mattli in einem langen Statement auf Instagram. Für ihn sei das Erlebte nur schwer in Worte zu fassen.
Gleich beim Frühstück hätten ihn seine "Let's Dance"-Freunde in Empfang genommen, um mit ihm anzustoßen. Dieser Vibe begleitete ihn den ganzen Tag bis zur Live-Show. Und auch diese habe ihn dann "extrem berührt".
Mattli und Profitänzerin Malika Dzumaev (35) präsentierten eine Rumba. "Ich wusste, das wird eine Mega-Herausforderung. Wir haben einen Finaltanz getanzt", betonte der Kletter-Spezialist. Dennoch habe er sich auf die Darbietung "sehr gefreut".
Joel Mattli über Discofox-Fiasko: "Waren beide ein bisschen im Schockzustand!"
"Hab da alles reingehauen, was ich konnte. Und wir waren auch wirklich stolz auf unsere Rumba", hielt Mattli fest. Gleichzeitig räumte er aber ein, dass die Kritik der Jury an seinem Auftritt "natürlich völlig berechtigt" war.
Selbstkritisch merkte er an: "Was ein Tänzer normalerweise macht, wenn er Gefühle zeigt: Er wird groß. Was ich mache: Ich bin so klein." Dadurch habe er die dominanten, klaren Schritte ein bisschen vernachlässigt.
"Ich war durch diese Gefühle dann ein bisschen weicher geworden", so seine Erklärung für die überraschend durchwachsene Leistung. Und dann lief auch noch der Discofox-Marathon für den 32-Jährigen nicht wie gewünscht.
"Ich hatte gehofft, dass ich länger tanzen darf, gerade mit meiner Ausdauer als Sportler ... Und dann so früh aufhören zu müssen, das war schon sehr traurig", gab er gegenüber seiner Community offen und ehrlich zu. So wurde der Abend letzten Endes zur Zitterpartie.
Die ungewohnte Situation setzte dem Tanzpaar mächtig zu: "Das war wirklich schlimm für uns beide. Wir waren beide ein bisschen im Schockzustand", erinnerte sich Mattli zurück. "Dann kam zum Glück die Erlösung und wir dürfen weitertanzen."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa