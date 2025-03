Darum ist das frühe "Let's Dance"-Aus für Christina Hänni nicht schlimm

Köln - Ihr " Let's Dance "-Comeback ging für Profitänzerin Christina Hänni (35) gehörig in die Hose: Schon in der ersten Runde war für die 35-Jährige Schluss . Allzu schlimm sei das aber nicht, verrät sie.

Die 35-jährige Tänzerin ist nach einem Jahr Babypause zur RTL-Show "Let's Dance" zurückgekehrt. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Sie sei zwar natürlich traurig über den frühen Exit - auch, weil sie bislang noch nie gleich in der ersten Folge die Koffer packen musste. Dennoch sei sie auch froh darüber, schon jetzt wieder zurück nach Hause zu kehren, erzählt Christina in der neuesten Episode des offiziellen Show-Podcasts.

"Ich genieße es total! Das ist wahnsinnig schön, auch so ein festes Familien-Gefüge zu Hause zu haben, zu dem du dann zurückkommst", berichtet die 35-Jährige.

Das liegt natürlich in erster Linie an ihrer erst etwa neun Monate alten Tochter - aber auch an Ehemann Luca (30), den sie zuletzt noch mal ganz neu zu schätzen gelernt habe, betont Christina.

"Man liebt ja seinen Mann, wenn man ihn so bei sich hat. Aber, wenn ich ihn mit unserer Tochter sehe und wie gut er das jetzt macht, dann verliebt man sich noch mal ganz neu in seinen Mann", gerät die 35-Jährige schon beim Gedanken an ihren Liebsten ins Schwärmen.