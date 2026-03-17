Deutliche Worte: Ehemaliger "Let's Dance"-Star nimmt Promi-Kandidatin auseinander

Köln/Ingolstadt - Nach nur zwei Auftritten war das " Let's Dance "-Abenteuer für Vanessa Borck schon wieder vorbei. Ein ehemaliger Star der RTL-Show findet nach dem Exit jetzt deutliche Worte für die 29-Jährige!

Ex-"Let's Dance"-Profitänzer Christian Polanc (47) nahm in seinem Podcast mal wieder kein Blatt vor den Mund. © Jens Kalaene/dpa

Dem gebohnerten Parkett im Kölner TV-Studio hat Profitänzer Christian Polanc (47) zum Bedauern vieler Fans zwar den Rücken gekehrt, trotzdem verfolgt er das Geschehen rund um die Show weiter ganz genau.

Um seine Beobachtungen zu teilen, betreibt der Ingolstädter seit einigen Jahren einen Podcast. In der neuesten Ausgabe von "Let's Talk" knöpft er sich zusammen mit seiner Freundin Laura vor allem die ausgeschiedene Ex-"Princess Charming" vor.

Mit gerade einmal sieben Punkten für ihren Tango konnte das reine Frauen-Tanzpaar um Vanessa und "Let's Dance"-Profineuling Victoria "Vica" Sauerwald (24) weder die Jury noch die Zuschauer von sich überzeugen. Die Entscheidung fiel deutlich aus.

Und auch das Urteil von Polanc ist gnadenlos: "Das war einfach nur holzig. Das hat nur unsicher gewirkt, überhaupt nicht kraftvoll, überhaupt nicht so, wie man sich einen Tango Argentino vorstellt."

Für den zweimaligen Show-Sieger ist der Rauswurf der TV-Bekanntheit daher einfach nur die logische Konsequenz gewesen: "Deshalb, Nessi, bist du zu Recht ausgeschieden in dieser Show", so sein vernichtendes Fazit.