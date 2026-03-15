Gewinnt Ross Antony "Let's Dance"? Diesen Erfolg kann der Sänger jetzt schon verbuchen

Köln - Ross Antony hat sich bei " Let's Dance " zum Publikumsliebling gemausert, sodass der 51-Jährige am Ende tatsächlich der "Dancing Star" in diesem Jahr werden könnte. Einen Erfolg kann der Deutsch-Brite aber jetzt schon verbuchen.

Das Training für "Let's Dance" zahlt sich aus: Ross Antony (51) hat bereits drei Kilo abgenommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich habe schon drei Kilo abgenommen! Also, 'Let’s Dance' lohnt sich wirklich und ich liebe es so sehr", schwärmt der Schlagersänger im Gespräch mit "RTL".

Dass beim 51-Jährigen die Pfunde schon nach kurzer Zeit purzeln, ist nicht verwunderlich. Denn das Training für die jeweiligen Shows ist schweißtreibend.

"Wir trainieren vier Tage in der Woche und am Freitag muss es dann sitzen", macht Ross klar, der mit Mariia Maksina (28) über das Tanzparkett schwebt.

"Ich habe wirklich eine fantastische Profitänzerin an meiner Seite. Sie hält meine Motivation immer ganz oben – ich liebe es, mit ihr zu tanzen", verriet der Deutsch-Brite bereits am Freitagabend im Anschluss an die zweite reguläre Live-Show.

Ross habe nicht gedacht, dass er einen Charleston oder Cha cha cha tanzen könne, aber mit der Hilfe der gebürtigen Russin könne er dies halbwegs gut über die Bühne bringen.