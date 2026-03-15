Gewinnt Ross Antony "Let's Dance"? Diesen Erfolg kann der Sänger jetzt schon verbuchen
Köln - Ross Antony hat sich bei "Let's Dance" zum Publikumsliebling gemausert, sodass der 51-Jährige am Ende tatsächlich der "Dancing Star" in diesem Jahr werden könnte. Einen Erfolg kann der Deutsch-Brite aber jetzt schon verbuchen.
"Ich habe schon drei Kilo abgenommen! Also, 'Let’s Dance' lohnt sich wirklich und ich liebe es so sehr", schwärmt der Schlagersänger im Gespräch mit "RTL".
Dass beim 51-Jährigen die Pfunde schon nach kurzer Zeit purzeln, ist nicht verwunderlich. Denn das Training für die jeweiligen Shows ist schweißtreibend.
"Wir trainieren vier Tage in der Woche und am Freitag muss es dann sitzen", macht Ross klar, der mit Mariia Maksina (28) über das Tanzparkett schwebt.
"Ich habe wirklich eine fantastische Profitänzerin an meiner Seite. Sie hält meine Motivation immer ganz oben – ich liebe es, mit ihr zu tanzen", verriet der Deutsch-Brite bereits am Freitagabend im Anschluss an die zweite reguläre Live-Show.
Ross habe nicht gedacht, dass er einen Charleston oder Cha cha cha tanzen könne, aber mit der Hilfe der gebürtigen Russin könne er dies halbwegs gut über die Bühne bringen.
"Let's Dance": Nach überragender erster Show stürzt Ross Antony ab
Und das obwohl, der Schlagersänger über Tanzerfahrung verfügt. Denn von 2001 ein bis 2006 war Ross Mitglied der Popband "Bro'Sis".
"Ich habe zwar damals mit Bro'Sis getanzt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Hier muss ich viel mehr auf meine Füße, Beine und Hände achten. Früher war das so: Hier sind die Schritte, macht alles, was ihr wollt", erklärt der Deutsch-Brite.
Daher sei er bei den Live-Shows sehr aufgeregt, da es für ihn ein Bereich ist, der für ihn ein bisschen ungewöhnlich sei - vor allem mental.
Auch ein Grund dafür, dass Ross und Mariia in der zweiten Sendung nur 13 Zähler bekamen, nachdem man in der ersten Show noch satte 25 Punkte ergattern konnte?
Dass es nur zu zwölf Zählern weniger gereicht hat, stört ihn aber nicht. "Mir ist es lieber, wenn ich nicht immer ganz oben stehe – lieber in der Mitte. Mir ist einfach wichtig, dass die Leute Spaß haben, wenn sie uns sehen", gibt der Sänger abschließend preis.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa