"Let's Dance" sei Dank: Diese Promi-Männer scheinen sich gesucht und gefunden zu haben

Köln - Kaum hat die neue Staffel von " Let's Dance " Fahrt aufgenommen hat sich zwischen zwei Promis schon die erste "Bromance" gebildet. Hält diese frische Freundschaft auch über die Show hinaus?

Ross Antony tanzt in diesem Jahr mit Mariia Maksina übers RTL-Parkett. © Thomas Banneyer/dpa

Seit mittlerweile einem Monat verbringen sie regelmäßig Zeit miteinander - auch, wenn sie getrennt voneinander an ihren Choreografien feilen und ums Weiterkommen bibbern.

Die Rede ist von "Tokio Hotel"-Star Gustav Schäfer (37) und Fanliebling Ross Antony (51)! Hinter den Kulissen hat sich nämlich eine ernsthafte Männerfreundschaft zwischen den diesjährigen Promi-Kandidaten entwickelt.

"Ich hab gesehen, dass er mir schon ganz lange folgt", erklärte Gitarrist Gustav über seinen prominenten Instagram-Follower und stillen Fan. Schon beim ersten Aufeinandertreffen hätte es sich zwischen ihm und dem ehemaligen "Bro'Sis"-Sänger irgendwie harmoniert. "Das war so, als hätten wir uns 15 Jahre lang nicht gesehen."

Tatsächlich seien sich Gustav und Ross zum ersten Mal aber kurz vor dem Trainingsstar für "Let's Dance" über den Weg gelaufen, versichern beide gegenüber RTL.