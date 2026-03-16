"Let's Dance" sei Dank: Diese Promi-Männer scheinen sich gesucht und gefunden zu haben
Köln - Kaum hat die neue Staffel von "Let's Dance" Fahrt aufgenommen hat sich zwischen zwei Promis schon die erste "Bromance" gebildet. Hält diese frische Freundschaft auch über die Show hinaus?
Seit mittlerweile einem Monat verbringen sie regelmäßig Zeit miteinander - auch, wenn sie getrennt voneinander an ihren Choreografien feilen und ums Weiterkommen bibbern.
Die Rede ist von "Tokio Hotel"-Star Gustav Schäfer (37) und Fanliebling Ross Antony (51)! Hinter den Kulissen hat sich nämlich eine ernsthafte Männerfreundschaft zwischen den diesjährigen Promi-Kandidaten entwickelt.
"Ich hab gesehen, dass er mir schon ganz lange folgt", erklärte Gitarrist Gustav über seinen prominenten Instagram-Follower und stillen Fan. Schon beim ersten Aufeinandertreffen hätte es sich zwischen ihm und dem ehemaligen "Bro'Sis"-Sänger irgendwie harmoniert. "Das war so, als hätten wir uns 15 Jahre lang nicht gesehen."
Tatsächlich seien sich Gustav und Ross zum ersten Mal aber kurz vor dem Trainingsstar für "Let's Dance" über den Weg gelaufen, versichern beide gegenüber RTL.
Mit dieser Aktion nimmt Gustav Schäfer Ross Antony aufs Korn
Anders als sonst war es beim ersten Treffen Musiker Gustav, der den Deutsch-Briten aufs Korn genommen und so schon früh das Promi-Eis gebrochen hatte.
"Das Erste, was er bei mir gemacht hat, war, dass er meine Stimme imitiert hat", freute sich der 51-Jährige über seinen Show-Gegner.
Um eine humorvolle und nicht ernst gemeinte Retourkutsche kommt der Bandpartner von Bill (36) und Tom Kaulitz (36) aber nicht herum. "Du bist wie ein Überraschungsei", stellt Ross Antony trocken fest.
Schon am kommenden Freitag sind das Überraschungsei Gustav und Kumpel Ross wieder im Einsatz.
Wie sich die Kumpels in der dritten Entscheidungs-Show schlagen, ist ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Parallel ist "Let's Dance" auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa