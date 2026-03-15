Fiese Kritik nach "Let's Dance"-Aus: "So viel Spannung gehabt wie mein Toastbrot letzte Woche"

Köln - Für das einzige Frauen-Duo bei " Let's Dance " hat es sich ausgetanzt: Ex-"Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck (29) ist raus aus der RTL-Tanz-Show, nachdem sie schon in der vergangenen Woche nicht überzeugt hatte.

Ex-"Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck (29, r.) kostete ihr zittriger Tango am Freitagabend ihren Platz in der RTL-Tanz-Show. © Rolf Vennenbernd/dpa

Somit ist auch für Profi-Tänzerin Victoria "Vika" Sauerwald (24) ihre erste "Let' Dance"-Staffel beendet, bevor diese überhaupt so richtig angefangen hatte.

Die beiden Frauen hatten am Freitagabend in der zweiten Live-Show zum Motto "Teenage Dreams" einen eher zittrigen als leidenschaftlichen Tango zu Katy Perrys "I Kissed a Girl" aufs Parkett gelegt, für den die Influencerin prompt herbe Kritik einstecken musste.

"Du hast so viel Spannung gehabt wie mein Toastbrot letzte Woche", knallte Chef-Juror Joachim Llambi (61) Nessi in gewohnt unverblümter Manier vor die Füße und kritisierte zudem die fehlende Leidenschaft zwischen den Tango tanzenden Frauen.

"Es war keine Dynamik zwischen euch beiden, keine Beziehung", meckerte der 61-Jährige, während Juror Jorge González (58) gar Mitleid mit dem Netz-Star hatte, deren "Beine so gezittert haben."

Das Ende vom Lied? Die Jury verteilte gerade mal sieben Pünktchen, während auch die Zuschauer das einzige gleichgeschlechtliche Tanz-Duo nicht retten konnten. Für Nessi ist die Tanz-Reise damit beendet.