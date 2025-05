"Tat so gut!" Diego Pooth erklärt Tränen-Auftritt bei "Let's Dance"

Dementsprechend emotional war der Tanz für den Promi-Spross auch. "Auf der einen Seite war es natürlich sehr traurig, weil ich meinen Opa sehr vermisse", gab Diego zu, ergänzte dann allerdings: "Andererseits tat es so gut, meinen Emotionen freien Lauf zu lassen und einfach vor so vielen Menschen zu weinen."

Auch Papa Franjo (55) war nach dem Auftritt seines Sohnes sichtlich ergriffen. © RTL / Stefan Gregorowius

Mama Verona sieht das ähnlich. Die 57-Jährige war während der Performance ihres Sohnemanns sichtlich ergriffen, schniefte immer wieder in ein Taschentuch. "Ich habe heute schon so viel gelacht und geweint. Aber es ist so schön, diesen Tanz live zu sehen", meinte sie anschließend zu RTL.

Neben der Werbeikone erhielt Diego außerdem noch Unterstützung von Papa Franjo (55), Oma Elke und Bruder Rocco (13). Der durfte nur wegen einer Ausnahmeregelung überhaupt im Studio sein, eigentlich ist der Zutritt erst ab 18 Jahren erlaubt.

"Es war so toll, dass der Zwerg heute dabei war", freute sich das Nachwuchs-Model anschließend, merkte aber augenzwinkernd an: "Auch, wenn es heute für mich schwieriger wurde. Denn jedes Mal, wenn ich zu meiner Familie geschaut habe, musste ich fast heulen."