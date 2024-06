Drei Rückkehrer: Diese Stars sind bei der großen "Let's Dance"-Tour dabei

Daniel Hartwich (45) wird die Shows wie gewohnt moderieren. © RTL

Ebenfalls auf der Bühne zu sehen ist Ann-Kathrin Bendixen (24). Die Influencerin, die aktuell noch in Norwegen unterwegs ist, durfte sich zuletzt über den vierten Rang freuen.

Ein anderer Star musste die Tour jedoch absagen. Die Rede ist von Stefano Zarrella (33). "Ich hatte eine Anfrage, aber ich werde es nicht schaffen", ließ der Schwager von Jana Ina Zarrella (47) zuletzt wissen.

Dafür dürfen sich die Fans über die Rückkehr von Profitänzerin Renata Lusin (37) freuen, die als frischgebackene Mama auf die Tanzfläche zurückkehrt.

Moderiert wird die Show wie gewohnt von Daniel Hartwich (45). Los geht's am 29. Oktober in Riesa. Das große Finale der Tour steigt dann am 28. November in Zürich (Schweiz).