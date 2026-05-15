Ehe-Hammer! "Let's Dance"-Star ließ sich 2025 heimlich scheiden

Köln - Traurige Nachrichten aus dem " Let's Dance "-Universum: Ein prominenter Ex-Kandidat hat überraschend sein Ehe-Aus verkündet.

Benjamin Piwko (46) hat via Instagram das Ende seiner Ehe mit Profi-Bodybuilderin Veronica Miller verkündet. © Henning Kaiser/dpa

Fünf Jahre nach der Traumhochzeit in den USA liegt die Beziehung von Benjamin Piwko endgültig in Trümmern. Wie der Kampfkunst-Meister jetzt auf seinem Social-Media-Kanal verkündet hat, ist die Scheidung längst durch und liegt ein Jahr zurück.

"Ich möchte etwas Wichtiges loswerden", beginnt das dazugehörige Statement auf seinem Instagram-Kanal. Dazu postete er einen Schnappschuss von sich. Danach ließ er die Katze sofort aus dem Sack.

Der 46-Jährige gab gegenüber seiner Community unverblümt preis: "Ich habe mich letztes Jahr friedlich und positiv geschieden." Namentlich nannte der gehörlose Sportler seine frühere Ex-Frau, die den Nachnamen Miller trägt, in seinen Zeilen nicht. Über die genauen Gründe schwieg er.

Vielsagend merkte Piwko im Rahmen seines Postings jedoch noch an, dass jeder das "Recht auf Glück" habe. Und weiter: "Man braucht Mut. Mit Erfahrung und Fehlern lernt man daraus."