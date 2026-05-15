Ehe-Hammer! "Let's Dance"-Star ließ sich 2025 heimlich scheiden
Köln - Traurige Nachrichten aus dem "Let's Dance"-Universum: Ein prominenter Ex-Kandidat hat überraschend sein Ehe-Aus verkündet.
Fünf Jahre nach der Traumhochzeit in den USA liegt die Beziehung von Benjamin Piwko endgültig in Trümmern. Wie der Kampfkunst-Meister jetzt auf seinem Social-Media-Kanal verkündet hat, ist die Scheidung längst durch und liegt ein Jahr zurück.
"Ich möchte etwas Wichtiges loswerden", beginnt das dazugehörige Statement auf seinem Instagram-Kanal. Dazu postete er einen Schnappschuss von sich. Danach ließ er die Katze sofort aus dem Sack.
Der 46-Jährige gab gegenüber seiner Community unverblümt preis: "Ich habe mich letztes Jahr friedlich und positiv geschieden." Namentlich nannte der gehörlose Sportler seine frühere Ex-Frau, die den Nachnamen Miller trägt, in seinen Zeilen nicht. Über die genauen Gründe schwieg er.
Vielsagend merkte Piwko im Rahmen seines Postings jedoch noch an, dass jeder das "Recht auf Glück" habe. Und weiter: "Man braucht Mut. Mit Erfahrung und Fehlern lernt man daraus."
Beziehung von Benjamin Piwko und Veronica Miller nicht nur harmonisch
Der ehemalige Spitzensportler, der 2019 zusammen mit "Let's Dance"-Profitänzerin Isabel Edvardsson (43) den dritten Platz in der RTL-Show belegte, erinnerte seine Fans daran, dass das Leben weitergehe, "solange man noch atmet und glücklich ist".
Kennengelernt hatten sich Piwko und Miller bereits 2011. Der Kontakt entstand damals über Facebook.
Bei einem gemeinsamen Fitnesstraining soll es gefunkt haben. Die Profi-Bodybuilderin lebte zu dieser Zeit noch in den USA, zog für die Liebe nach Deutschland.
Doch die Beziehung verlief nicht ausschließlich harmonisch. Immer wieder soll es zwischendurch Krisen und auch Trennungen gegeben haben.
Trotzdem fanden die beiden meist wieder einen Weg zueinander. Mit der offiziellen Scheidung im vergangenen Jahr scheint das Liebes-Aus jetzt allerdings endgültig besiegelt zu sein.
Titelfoto: RTL/Stefan Gregorowius