Ekat machte einen Mann aus ihm: Das sagt Diego Pooth über seinen "Let's Dance"-Sieg

Werbeikone Verona Pooth (56, M.) ließ es sich natürlich nicht nehmen, ihrem ältesten Sohn im Finale vor Ort die Daumen zu drücken. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ähnlich sieht es auch seine Tanzpartnerin. Ekat hat den Wettbewerb bereits zum vierten Mal gewonnen - Rekord! "Aber dieses Mal ist es ein komplett anderes Gefühl", offenbarte sie im RTL-Interview.

Bei ihren vorherigen drei Triumphzügen habe sie "immer ein bisschen damit gerechnet", dass es am Ende für den großen Wurf reichen könnte. Doch in diesem Jahr habe ihr Bauchgefühl sie im Stich gelassen. Die Verkündung habe sie "geschockt".

Anschließend bedankte sie sich noch artig bei den Fans. "Ohne euch hätten wir definitiv heute diese Kugel nicht in der Hand gehalten. Das verdanken wir eurer Liebe, eurer Unterstützung", stellte Leonova klar, während sie den Pokal herzte.

In Bezug auf Diego merkte die gebürtige Russin rückblickend dann noch an: "Ich habe damals einen kleinen Jungen als Tanzpartner bekommen und nun ist er so ein erwachsener - und gewachsener - junger Mann, der sich neu kennengelernt hat." Die Zeit mit dem 21-Jährigen sei eine "so schöne Reise" gewesen.

Am treffendsten fasste es dann aber doch mal wieder Verona zusammen, die sagte: "Was habt ihr beide gemacht? 15 Wochen in der Turnhalle eingesperrt und da ist sowas Schönes bei rausgekommen." Und genau darin steckt der Zauber von "Let's Dance".