Ekaterina Leonova und Timon Krause verzaubern "Let's Dance"-Fans: "Da läuft doch was!"

Köln – Mit ihrem Contemporary in der achten "Let's Dance"-Folge haben sie sich in die Herzen der Zuschauer getanzt - und die Gerüchteküche weiter angeheizt. Im Netz spekulieren immer mehr Fans darüber, ob Ekaterina Leonova (35) und Timon Krause (28) möglicherweise auch abseits des Show-Parketts ein Paar sein könnten.

Von Motsi und ihren Jury-Kollegen gab es zum Lohn 28 Punkte, während im Netz fleißig über das gerade angedeutete spekuliert wurde. Manch ein Fan ist sich in Bezug auf Ekat und Timon sicher: "Da läuft doch was!"

Ihre Ergänzung ließ Jorges Kinnlade jedoch kurzerhand gen Boden klappen: "Wenn ich was sage, dann heiraten die Leute - weißte Bescheid."

"Was willst du sagen?", unterbrach Jorge Gonzalez (55) seine Jury-Kollegin prompt. Motsi gab sich daraufhin betont ahnungslos: "Gar nichts ... Hab' ich was gesagt?"

Jurorin Motsi Mabuse (42) hatte mit ihrer (unbeabsichtigten?) Andeutung am Freitagabend viele Zuschauer vor den Empfangsgeräten hellhörig gemacht, als sie bei der Bewertung von Ekats und Timons hoch-emotionaler Performance sagte: "Dieses Zusammensein von euch, ich glaube euch ..."

Ekat und Timon verbringen auch abseits der TV-Kameras viel Zeit miteinander - immerhin müssen sie die Tänze einstudieren. © Montage: Instagram/Screenshot/Ekaterina Leonova

"Ich glaube, sie sind ein Paar geworden", mutmaßt eine Userin unter einem Instagram-Posting des "Let's Dance"-Duos. "Irgendwas ist anders, die Berührungen."

Ekat und Timon seien das "beste Paar ever" und "sollten privat auch zusammen gehen", findet ein anderer Fan.

Doch nicht alle glauben an eine mögliche Romanze zwischen den TV-Stars. "Ekat ist verlobt und Timon seit mehreren Jahren in einer Beziehung. Musste das eben alles unbedingt googlen, weil ich mir so wünsche, dass sie auch privat ein Paar werden", stellte eine Nutzerin klar.

Tatsächlich soll die Profitänzerin Medienberichten zufolge mit dem Unternehmer Hasan Kivran (56) liiert sein, während Timon noch im Januar ein Foto mit seiner Freundin anlässlich ihres fünften Jahrestags als Paar geteilt hatte.