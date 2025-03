Nach Trennung von Bill Kaulitz: Marc Eggers bricht bei "Let's Dance" in Tränen aus

Köln - In der letzten Folge " Let's Dance " wurde es für Marc Eggers (38) emotional. Vor seinem ersten Tanz bricht das Männermodel in Tränen aus. Das hatte auch mit Sänger und Ex-Freund Bill Kaulitz (35) zu tun.

Gemeinsam mit "Let's Dance"-Partnerin Renata Lusin (37) tanzte Marc Eggers (38) zu "Womanizer" von Britney Spears (43). © RTL / Stefan Gregorowius

Nach Influencerin Sandra Safiulov (25) aka selfiesandra und Sportler Fabian Hambüchen (37) ging es am Freitag für Marc und Partnerin Renata Lusin (37) als letztes Paar aufs Parkett.

Doch schon beim ersten Tanzschritt wurde der 38-Jährige von seinen Emotionen überrollt. Und das, nachdem er bereits in der ersten Folge "Let's Dance" einen Seitenhieb einstecken musste.

Im Einspieler vor seinem großen Auftritt sprach Eggers ein Thema an, das ihn die letzten Monate verfolgt hat. Nach seiner öffentlichen Trennung von Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz war der Schlagersänger immer wieder in den Schlagzeilen.

In dem Video spricht er auch über den Hass, den er täglich auf Social Media erfahren muss. Häufig geht es hierbei um seine Sexualität, die durch seine Beziehung zu Bill für Diskussionen sorgte. Das Thema trifft ihn so schwer, dass er in dem Clip sogar zu weinen beginnt.

"Das ist halt mies [...]. Aber was soll man machen? Man will sich das ja auch nicht so eingestehen, wenn einen das doch so trifft", meinte Marc mit Tränen in den Augen gegenüber RTL.