"Let's Dance"-Star lässt mit bitterem Tränengeständnis aufhorchen: "Ich weine, wenn ..."

Köln - Ein für sie extrem schwieriges Jahr 2025 lässt Malika Dzumaev bis heute nicht los. Jetzt sorgt der " Let's Dance "-Star mit einem emotionalen Geständnis für Aufsehen.

In der abgelaufenen "Let's Dance"-Staffel belegte Malika Dzumaev (34) an der Seite von "Ninja Warrior"-Star Joel Mattli (32, M.) den dritten Platz. © Thomas Banneyer/dpa

Seit 2021 ist die 34-Jährige als Profitänzerin Teil des Formats - und das sehr erfolgreich. 2022 gewann sie das Weihnachts-Special, 2023 holte sie den Titel bei der Profi-Challenge und 2024 triumphierte sie mit Sänger Gabriel Kelly (24) in der Hauptshow.

Im letzten Sommer dann der Schock: Malika spürte plötzlich ihren Arm nicht mehr. Hinzu kamen starke Schmerzen. Wie sich herausstellte, erlitt sie einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule. Die Tänzerin musste operiert werden, fiel mehrere Monate aus.

Zwischenzeitlich drohte sogar das Karriereende. Auf ihrem Instagram-Kanal blickt Malika noch einmal auf diese extrem belastende Zeit in ihrem Leben zurück und gibt zu: "Ich weine, wenn ich daran zurückdenke, wie schwer es war!"

Dazu teilt die 34-Jährige ein Video, in dem sie noch einmal über ihre Diagnose spricht, die ihr im vergangenen Jahr den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Sie sei voller Panik gewesen, da sie sich die Beschwerden erst nicht erklären konnte.