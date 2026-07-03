Liebes-Tacheles von Joel Mattli: Das ist mit "Let's Dance"-Profi Malika Dzumaev wirklich gelaufen
Köln - Monatelange Liebes-Gerüchte, ein gemeinsamer Traumurlaub und sogar Mamas Komplimente in Richtung der möglichen Schwiegertochter! Jetzt hat "Let's Dance"-Star Joel Mattli (32) endgültig für romantische Fakten rund um Malika Dzumaev (35) gesorgt.
Über knapp drei Monate hatten sich die beiden im Rahmen der abgelaufenen Staffel von "Let's Dance" immer besser kennengelernt und von Woche zu Woche verstanden.
Noch bevor das Finale seine Schatten vorausgeworfen hatte, rankten sich daher heftige Liebes-Spekulationen um Joel und Malika.
Hat es zwischen den Tanzpartnern tatsächlich gefunkt? Die Antwort: Nein!
Das hat der Schweizer in einem Interview mit dem schweizer Onlinemagazin "Nau.ch" verraten. "Wir haben das Glück, dass wir wirklich super miteinander auskommen, dass wir über alles reden können. Man hat einfach eine gute Harmonie. Und das ist schön und das genießen wir."
Auch ein kurioser Moment mit seiner Mutter wird thematisiert. Die soll ihrem Sohn nämlich einen Onlineartikel zugeschickt und gefragt haben, ob sie etwas verpasst habe.
"Du darfst nicht alles so ernst nehmen, was geschrieben wird", so seine Antwort auf die neugierige Nachfrage.
Joel Mattli bald in RTL-Erfolgsformat?
Vor Kurzem hatte sogar ein scheinbarer Liebesurlaub auf Fuerteventura für reichlich Furore gesorgt.
"Ich hätte selber nicht mal gedacht, dass es direkte Schlagzeilen gibt", gibt er zu.
Tatsächlich sei er beruflich vor Ort gewesen - Malika zufällig auch. Ebenso sollen weitere Leute aus der Crew von "Let's Dance" dabei gewesen sein. Von Romantik also keine Spur, sondern vielmehr beruflicher Hintergrund.
"Wir tanzen ja auch wirklich sehr gerne zusammen, wir verbringen gerne zusammen Zeit", stellt er allerdings klar.
In Sachen TV-Jobs in Deutschland kündigt der 32-Jährige an, schon bald in "ein, zwei Shows" dabei zu sein.
Eine potenzielle Teilnahme am Dschungelcamp kann der "Let's Dance"-Dritte dagegen schon jetzt ausschließen. "Da gibt's andere Formate, die ich für mich passender und spannender finde."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa