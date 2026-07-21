Kurz nach Ende der langjährigen Beziehung: "Let's Dance"-Tänzer zeigt sich frisch verliebt

Köln - Das ging fix: Nur wenige Monate nach der Trennung von Nicole Ettlinger schwebt Vadim Garbuzov (39) wieder auf Wolke sieben.

Vadim Garbuzov (39) und Saphira Wermann sind seit rund zwei Monaten ein Liebespaar. © Bildmontage: Instagram/vadim.garbuzov (Screenshots)

Der erfolgreiche "Let's Dance"-Profitänzer und das Model hatten sich zu Beginn dieses Jahres dazu entschieden, nach acht gemeinsamen Jahren die Beziehung zu beenden. Schon damals ließ Garbuzov durchblicken, dass er bereit sei, sich neu zu verlieben.

Jetzt hat Amor den richtigen Pfeil aus dem Köcher gezogen und den 39-Jährigen mitten ins Herz getroffen. Bei der Premiere der Operette "Ein Käfig voller Narren" in Österreich bestätigte Vadim gegenüber dem "Kurier", dass er seit zwei Monaten mit Saphira liiert ist.

Die beiden zeigten sich an diesem Abend erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Wie und wann sie sich genau kennengelernt haben, offenbarten sie allerdings noch nicht. Auf seinem Instagram-Kanal hat Garbuzov inzwischen mit Pärchen-Content nachgelegt.

"Ein paar Augenblicke", schreibt der Profisportler garniert mit einem weißen Herz zu einer Galerie aus Fotos und Videos. Darin sind die beiden eng umschlungen, küssend, tanzend und vor allem lächelnd und lachend zu sehen.