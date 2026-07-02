Monatelange Gerüchte beendet: "Let's Dance"-Star zeigt neue Liebe
Köln - Seit Monaten gibt es Gerüchte um eine Lovestory zwischen Milano (28) und Marta Arndt. Jetzt gibt es die Bestätigung, dass der "Let's Dance"-Star vergeben ist - nur nicht an die Profitänzerin.
Auf Instagram teilten der Rapper und seine neue Freundin jetzt ein vielsagendes Foto und beendeten damit gleichzeitig die andauernden Spekulationen. Die Frau, mit der er sich vertraut Arm in Arm im Urlaub zeigt, ist dabei keine Unbekannte.
Es handelt sich dabei um Zoe Charline Salgado Villatoro. Die Influencerin ist auf TikTok erfolgreich. Über eine Million Menschen haben dort ihren Kanal "Zoe Salg" abonniert. Auf Insta folgen ihr immerhin knapp 100.000 Nutzerinnen und Nutzer. Dort hatte sie das süße Pärchenfoto auch als Erstes gezeigt.
Romantische Zeilen füreinander haben sich Milano, der im Rahmen der RTL-Tanzshow an der Seite von Arndt jüngst den zweiten Platz belegte, und seine Liebste allerdings vorerst noch verkniffen. Lediglich ein gelbes Herz-Emoji garniert den Liebespost.
Neben seiner Tanzpartnerin war auch Zoe schon einmal als mögliche neue Freundin des Musikers in den Fokus gerückt. Auslöser war ein heimliches Foto, welches während seiner "Let's Dance" Zeit entstanden war.
"Let's Dance"-Finalisten Milano und Marta auf großer Tour dabei
Der Schnappschuss zeigte die beiden bei einem privaten Dinner-Date in Köln, wo Milano während seiner langen Parkett-Reise den Großteil seiner Zeit verbrachte. Gegenüber RTL hatte er damals noch betont, dass Zoe nur "eine gute Freundin" sei.
Zu seiner engen Verbindung mit Marta stellte Milano stets klar: "Wir haben euch nie gesagt, dass wir zusammen sind. Es ist eine unglaubliche Freundschaft, die wir hier erleben dürfen." Die Fans hatten bis zuletzt auf eine Romanze gehofft.
Wer sich von der explosiven Chemie, welche das Tanzpaar auf dem Parkett jedoch zweifelsohne versprüht, persönlich überzeugen möchte, hat noch mehrfach die Chance dazu. Marta und Milano sind Teil der großen "Let's Dance"-Tour im Herbst.
Liebhaber der Show, die sich die feurigen Auftritte der beiden, inklusive der pikanten Spiderman-Szene im Finale, noch einmal zu Gemüte führen wollen, können dies auf RTL+ tun. Dort stehen sämtliche Folgen aller Staffeln auch weiterhin auf Abruf bereit.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa