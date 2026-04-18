Todesfall, Studio-Flucht und Show-Exit: Jetzt bricht "Let's Dance"-Star sein Schweigen

Köln - Erst ein Todesfall, dann das unfreiwillige Show-Aus: Massimo Sinató (45) muss aktuell gleich zwei Nackenschläge wegstecken. Jetzt bricht der " Let's Dance "-Star sein Schweigen!

Profitänzer Massimo Sinató (45) ist nicht mehr bei "Let's Dance" dabei. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am vergangenen Freitag zauberte der 45-Jährige zusammen mit Promi-Partnerin Esther Schweins (55) noch einen fulminanten Tango aufs RTL-Parkett. Doch zwei gebrochene Rippen machen der Schauspielerin eine weitere Teilnahme unmöglich.

Damit ist klar: Auch Massimo ist raus! Zuvor hatte der gebürtige Mannheimer selbst für Schlagzeilen gesorgt. Während die fünfte reguläre Live-Show noch lief, verließ er plötzlich das TV-Studio und kehrte auch nicht wieder dorthin zurück. Der Grund dafür war eine unerwartete Todesnachricht.

Auf Instagram meldete sich der Ehemann von Model und Moderatorin Rebecca Mir (34) jetzt erstmals persönlich zu den jüngsten Ereignissen zu Wort. In einer emotionalen Story spricht Massimo von einer "turbulenten und emotionalen Woche".

Weiter gab der beliebte Profitänzer gegenüber seiner treuen Fan-Gemeinde unverblümt zu, dass ihm der "Verlust eines geliebten Menschen" stark zugesetzt hatte. Mehr Details, um wen es sich dabei gehandelt hat, behielt er für sich.