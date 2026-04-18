Todesfall, Studio-Flucht und Show-Exit: Jetzt bricht "Let's Dance"-Star sein Schweigen
Köln - Erst ein Todesfall, dann das unfreiwillige Show-Aus: Massimo Sinató (45) muss aktuell gleich zwei Nackenschläge wegstecken. Jetzt bricht der "Let's Dance"-Star sein Schweigen!
Am vergangenen Freitag zauberte der 45-Jährige zusammen mit Promi-Partnerin Esther Schweins (55) noch einen fulminanten Tango aufs RTL-Parkett. Doch zwei gebrochene Rippen machen der Schauspielerin eine weitere Teilnahme unmöglich.
Damit ist klar: Auch Massimo ist raus! Zuvor hatte der gebürtige Mannheimer selbst für Schlagzeilen gesorgt. Während die fünfte reguläre Live-Show noch lief, verließ er plötzlich das TV-Studio und kehrte auch nicht wieder dorthin zurück. Der Grund dafür war eine unerwartete Todesnachricht.
Auf Instagram meldete sich der Ehemann von Model und Moderatorin Rebecca Mir (34) jetzt erstmals persönlich zu den jüngsten Ereignissen zu Wort. In einer emotionalen Story spricht Massimo von einer "turbulenten und emotionalen Woche".
Weiter gab der beliebte Profitänzer gegenüber seiner treuen Fan-Gemeinde unverblümt zu, dass ihm der "Verlust eines geliebten Menschen" stark zugesetzt hatte. Mehr Details, um wen es sich dabei gehandelt hat, behielt er für sich.
"Let's Dance"-Profi findet rührende Worte für verletzte Esther Schweins
Auch auf das unverhoffte Zwangsende bei "Let's Dance" ging Massimo kurz ein. An seine Tanzpartnerin gerichtet erklärte er: "Leider ist unsere Reise vorbei. Liebe Esther, ich habe es geliebt, dich zu unterrichten, mit dir zu tanzen und über das Leben zu philosophieren."
Und weiter: "Danke für diese besondere Reise. Du bist ein wunderbarer Mensch und hast ein Herz aus Gold. […] Gute Besserung, liebe Esther! Danke, dass du ein Teil von 'Let's Dance' warst und so vielen Frauen Mut gemacht hast."
Dass die Schauspielerin mit zwei gebrochenen Rippen tanzte, hatte der 45-Jährige schon vor einigen Wochen im Rahmen der Live-Show offenbart. Weil sich nun aber einer der Knochen gefährlich verschoben hat, senkten die Ärzte in dieser Woche endgültig den Daumen.
"Let's Dance" läuft wie gewohnt immer freitags ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Parallel dazu kann die Show aber auch wieder im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa