Dauer-Zoff bei "Let's Dance"? Joachim Llambi und Profitänzer Alexandru Ionel sprechen Klartext

Köln/Hamburg - Seit Jahren sind die scharfen Kommentare von Joachim Llambi (61) fester Bestandteil von " Let's Dance ". Auch Profitänzer Alexandru Ionel (31) bekommt dabei immer wieder sein Fett weg. Zwischen den beiden fliegen regelmäßig die verbalen Fetzen – zumindest vor laufenden Kameras.

Alexandru Ionel (31) muss sich immer wieder Sprüche anhören. In der letzten Staffel "Let's Dance" legte er unter anderem mit Ross Antony (51) einen Tanz aufs Parkett. © Rolf Vennenbernd/dpa

So bezeichnete der Juror den 31-Jährigen unter anderem als "mittelmäßigen Standardtänzer". Herrscht zwischen den beiden also dicke Luft?

Hinter den bissigen Sprüchen steckt offenbar weit weniger Drama, als Fans vermuten würden. Im Gespräch mit RTL verrät Ionel jetzt, wie das Verhältnis zwischen ihm und dem 61-Jährigen wirklich aussieht.

"Herr Llambi und ich, wir haben einen lustigen Humor miteinander", erklärt der Profitänzer. Die gegenseitigen Sticheleien seien keineswegs böse Absicht. "Es ist alles humoristisch gemeint", betont Ionel. Auch wenn manche Sprüche etwas härter ausfallen, nehme er diese gelassen hin.

Im Gegenteil: Der Tänzer hat großen Respekt vor dem Juror. "Ich respektiere ihn und normalerweise ist die Stimmung zwischen uns wirklich toll", stellt der 31-Jährige klar. Auch Llambi selbst macht deutlich, dass zwischen den beiden kein böses Blut herrscht. "Ich gönne dir alles", versichert er seinem TV-Kollegen.