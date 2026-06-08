Dauer-Zoff bei "Let's Dance"? Joachim Llambi und Profitänzer Alexandru Ionel sprechen Klartext
Köln/Hamburg - Seit Jahren sind die scharfen Kommentare von Joachim Llambi (61) fester Bestandteil von "Let's Dance". Auch Profitänzer Alexandru Ionel (31) bekommt dabei immer wieder sein Fett weg. Zwischen den beiden fliegen regelmäßig die verbalen Fetzen – zumindest vor laufenden Kameras.
So bezeichnete der Juror den 31-Jährigen unter anderem als "mittelmäßigen Standardtänzer". Herrscht zwischen den beiden also dicke Luft?
Hinter den bissigen Sprüchen steckt offenbar weit weniger Drama, als Fans vermuten würden. Im Gespräch mit RTL verrät Ionel jetzt, wie das Verhältnis zwischen ihm und dem 61-Jährigen wirklich aussieht.
"Herr Llambi und ich, wir haben einen lustigen Humor miteinander", erklärt der Profitänzer. Die gegenseitigen Sticheleien seien keineswegs böse Absicht. "Es ist alles humoristisch gemeint", betont Ionel. Auch wenn manche Sprüche etwas härter ausfallen, nehme er diese gelassen hin.
Im Gegenteil: Der Tänzer hat großen Respekt vor dem Juror. "Ich respektiere ihn und normalerweise ist die Stimmung zwischen uns wirklich toll", stellt der 31-Jährige klar. Auch Llambi selbst macht deutlich, dass zwischen den beiden kein böses Blut herrscht. "Ich gönne dir alles", versichert er seinem TV-Kollegen.
Angeblicher "Let's Dance"-Zoff entpuppt sich als humorvolles Necken
Der angebliche TV-Beef entpuppt sich damit vielmehr als Running Gag, der die Zuschauer bestens unterhält. Llambi kann über die Reaktionen der Fans sogar nur schmunzeln.
"Ich finde es immer wieder witzig, wie viele auf so eine Nummer anspringen und daraus etwas ganz Böses konstruieren. […] Deshalb machen wir das ja auch gerne", sagt er lachend.
Und selbst im Interview hören die Sticheleien nicht auf. So scherzt der Profitänzer, dass er sich für sein Geld immerhin noch bewegen müsse – eine augenzwinkernde Spitze gegen den Juror, der bekanntlich am Pult sitzt. Llambi lässt die Bemerkung natürlich nicht unbeantwortet und kontert prompt mit dem Hinweis, dass der Profitänzer schließlich rund 30 Jahre jünger sei.
Fest steht: Von einem echten Streit kann bei Llambi und Ionel demnach keine Rede sein. Stattdessen sorgen ihre Neckereien immer wieder für unterhaltsame Momente bei den "Let's Dance"-Fans.
Titelfoto: Fotomontage: Rolf Vennenbernd/dpa