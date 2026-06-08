"Let's Dance"-Stars verraten Geheimnis ihrer Beziehung
Köln - Nicht nur vor der TV-Kamera kreiert "Let's Dance" Staffel für Staffel schöne Stories zwischen zusammengewürfelten Tanz-Teams. Auch abseits des RTL-Studios sorgt die Show seit Jahren für besondere Erfolgsgeschichten - auch bei Patricija Ionel (31) Evgeny Vinokurov (35).
Beide führen seit Jahren erfolgreiche Beziehungen, sind verheiratet und haben Kinder - in der diesjährigen Profi-Challenge legten Patricija und Evgeny außerdem eine emotionale Rumba zum Thema Liebe aufs Parkett.
Im Interview mit RTL hat das Profi-Tanzpaar deshalb verraten, worauf es in einer glücklichen Ehe wirklich ankommt.
"Wir haben auch in unserer Familie drei Regeln: Gott, Liebe und Familie" erklärt die Ehefrau von Alexandru Ionel (31). "Ich wünsche auch allen da draußen, mit Liebe zu leben. Egal, was wir machen, egal, wo wir sind – einfach alles mit Liebe machen."
Besonders eine Sache ist ihr wichtig: "Wenn du schon die Liebe deines Lebens gefunden hast, dann bewahre sie für immer", lautet ihr Liebes-Appell.
Auf diese eine Sache kommt es an
Auch Evgeny - seit sieben Jahren mit Frau Nina Bezzubova (35) verheiratet - hat in Sachen Eheglück seine ganz eigenen Schlüssel.
Insbesondere auf Kommunikation und Zusammenhalt schwört der Dreifach-Papa innerhalb seiner Beziehung. "Man muss immer alles offenlegen und miteinander sprechen", findet der 35-Jährige.
Ebenso Teil eines harmonischen Zusammenlebens sei die Tatsache immer wieder gemeinsam Kompromisse zu finden. "Alle Familien haben irgendwo Unstimmigkeiten und Missverständnisse."
Dem "Let's Dance"-Star zufolge müsse man als Paar "am Ende des Tages das Maximum tun, um einen Kompromiss zu haben, bevor man einfach auseinandergeht."
Seine Profi-Partnerin Patricija hingegen findet zum Abschluss des Talks klare Worte - erst recht in Richtung Evgeny und all die anderen Profitänzer. "Tanzen ist tatsächlich irgendwann vorbei, aber Liebe bleibt."
Titelfoto: IMAGO / Future Image