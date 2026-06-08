"Let's Dance"-Stars verraten Geheimnis ihrer Beziehung

Köln - Nicht nur vor der TV-Kamera kreiert " Let's Dance " Staffel für Staffel schöne Stories zwischen zusammengewürfelten Tanz-Teams. Auch abseits des RTL-Studios sorgt die Show seit Jahren für besondere Erfolgsgeschichten - auch bei Patricija Ionel (31) Evgeny Vinokurov (35).

Evgeny Vinokurov könnte aktuell nicht glücklicher sein - sowohl vor als auch hinter der Kamera. Er ist der amtierende Champion bei "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Beide führen seit Jahren erfolgreiche Beziehungen, sind verheiratet und haben Kinder - in der diesjährigen Profi-Challenge legten Patricija und Evgeny außerdem eine emotionale Rumba zum Thema Liebe aufs Parkett.

Im Interview mit RTL hat das Profi-Tanzpaar deshalb verraten, worauf es in einer glücklichen Ehe wirklich ankommt.

"Wir haben auch in unserer Familie drei Regeln: Gott, Liebe und Familie" erklärt die Ehefrau von Alexandru Ionel (31). "Ich wünsche auch allen da draußen, mit Liebe zu leben. Egal, was wir machen, egal, wo wir sind – einfach alles mit Liebe machen."

Besonders eine Sache ist ihr wichtig: "Wenn du schon die Liebe deines Lebens gefunden hast, dann bewahre sie für immer", lautet ihr Liebes-Appell.