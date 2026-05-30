Emotionen pur im großen "Let's Dance"-Finale: Das ist der "Dancing Star 2026"
Köln - Die 19. Staffel von "Let's Dance" ist Geschichte! Am Freitagabend fand das große Finale der beliebten RTL-Tanzshow statt - mit einem würdigen Ende und einem neuen "Dancing Star", bei dem zum Schluss die Tränen fließen.
Als um 0.32 Uhr die Siegerin gekürt wird, kann Anna-Carina Woitschack (33) ihre Emotionen nicht verstecken. Unter Tränen nimmt sie den Siegerpokal entgegen - ganz zur Freude von Anna-Carinas Papas Wendolin Woitschack, der ganz überwältigt im Publikum sitzt.
Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35), für den es im Übrigen der erste Erfolg bei "Let's Dance" ist, setzt sich die Sängerin gegen "Ninja Warrior" Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) sowie Rapper Milano (27) und Marta Arndt (36) durch.
Und das große Finale bietet, was man sich versprochen hat. Alle drei Promis ertanzen sich in den Jury-Tänzen die volle Punktzahl von 30 Zählern!
"Ihr habt gepowert von Anfang bis Ende!", schwärmt Motsi Mabuse (45) vom Quickstep des Gewinnerpaares.
Profitänzer Evgeny ist so überwältigt, dass er im Anschluss an den Tanz Moderator Daniel Hartwich (47) umarmt und gar nicht mehr loslassen will.
"Let's Dance": Chefjuror Joachim Llambi legt sich früh auf einen Gewinner fest
Nach dem Tango von Milano und Marta ist sich Chefjuror Joachim Llambi (61) bereits sicher, dass es "eine runde Nummer hier heute Abend" werde.
Und natürlich geht die Vorahnung des Duisburgers auf, denn auch Joel und Malika zeigen eine "sehr dynamische" Vorstellung, wie Jorge González (58) findet.
Als es dann zum Lieblingstanz kommt, zeigen Anna-Carina und Evgeny, warum sie schlussendlich den Titel mit nach Hause nehmen werden. Denn auch der Paso Doble bringt ihnen die vollen 30 Punkte ein.
"Für mich war das hier der beste Tanz der gesamten Staffel", schwärmt der sonst so harte Kritiker Joachim Llambi, während Motsi der Ansicht ist, dass man denken könne, dass die einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin Profi sei.
Für den 61-jährigen Llambi ist dort schon klar, dass die 33-Jährige als Gewinnerin nach Hause gehen wird. "Wenn du mit dem Tanz die Leute nicht überzeugt hast, dann weiß ich nicht, was wir mit dieser Veranstaltung noch machen. Dann können wir nach Hause gehen", macht er deutlich.
Auch der Freestyle mit dem Thema "Puppenspiel" beherrschen Anna-Carina und Evgeny perfekt, was den Chefjuroren komplett umhaut. "Was du hier abgeliefert hast, Woche für Woche. Wenn man nicht für dich anruft, dann weiß ich auch nicht", ist sich der bekennende Fan des MSV Duisburg nun ganz sicher, wer den Pokal entgegen nehmen wird.
Schon jetzt kann die Sängerin ihre Tränen nicht zurückhalten - und das zu Recht. Denn es gibt die nächsten 30 Punkte. Die Entscheidung bringt dann das Zuschauer-Voting: Anna-Carina Woitschack ist der "Dancing Star 2026" und ist Nachfolger von Diego Pooth (22).
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius