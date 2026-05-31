31.05.2026 14:35 Erst Liebes-Aus, dann Sieg bei "Let's Dance": So geht's für Anna-Carina Woitschack weiter

Hinter Anna-Carina Woitschack liegen Achterbahn-Wochen! An Pause und Ruhe ist bei der Schlagersängerin aber nicht zu denken - im Gegenteil.

Von Maurice Hossinger

Köln - Erst das überraschende Liebes-Aus, dann der fulminante Sieg bei "Let's Dance". Hinter Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack liegen turbulente Monate. Die 33-Jährige verrät nun, wie es für sie weitergeht!

Zusammen mit Evgeny Vinokurov (35) hat sich Anna-Carina Woitschack (33) auf den Thron von "Let's Dance" getanzt. © Rolf Vennenbernd/dpa Denn für die ehemalige DSDS-Teilnehmerin geht es momentan Schlag auf Schlag. Zeit, ihren Showsieg zu verarbeiten, hatte sie bislang allerdings noch nicht. "Ich habe irgendwie versucht, das zu realisieren, aber das ist noch nicht angekommen", gesteht sie im Interview mit RTL. Auch ihre Trennung unmittelbar vor Beginn der Staffel scheint ihr auf dem Weg zum Titel geholfen zu haben, um alten Ballast wegzutanzen und sich für die Zukunft zu wappnen. Let's Dance Mitten in Liebes-Gerüchten: Haben sich Milano und Marta Arndt im "Let's Dance"-Finale etwa geküsst? "Also, ich glaube, so was kann man nicht planen. Es hat sich bei mir so ergeben. Im Nachhinein würde ich sagen: Es war gut, weil ich brauchte wirklich hier die ganze Aufmerksamkeit fürs Training, um mich hier komplett darauf einlassen zu können. Und ich fühle mich wirklich frei."

Anna-Carina Woitschack hat keinen Bock auf Pause und Ruhe