Joel Mattli spricht Klartext: Von dieser Sache ist er im "Let's Dance"-Finale bitter enttäuscht

Köln - Während Anna-Carina Woitschack (33) nach ihrem Sieg bei " Let's Dance " jede Menge Grund zum Jubeln hat, ist Joel Mattli (32) von einer Sache bitter enttäuscht.

Der Freestyle hat Malika Dzumaev (35) und Joel Mattli (32) am Freitagabend wohl den Sieg vermiest. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wochenlang galt der "Ninja Warrior"-Athlet an der Seite von Profitänzerin Malika Dzumaev (35) als heimlicher Favorit auf den Staffelsieg – am Ende musste sich der Schweizer mit dem dritten Rang begnügen.

Kurz nach der finalen TV-Ausgabe der jüngsten Staffel zeigt sich der 32-Jährige von seiner enttäuschten Seite.

"Es war ein Mega-Finale und mir haben die anderen Tänze viel Spaß gemacht. Ich persönlich bin enttäuscht, weil diese dreimal neun Punkte im Freestyle tun ein bisschen weh", gesteht er gegenüber Moderatorin Steffi Brungs (37) und RTL.

Gemeint sind damit die Punkte von Jorge González (58), Motsi Mabuse (45) und Knallhart-Juror Joachim Llambi (61) für den aufs Parkett gelegten Freestyle.

Tatsächlich soll bei den Trainingseinheiten hinter den Kulissen alles reibungslos abgelaufen sein, sodass fest mit drei Zehnerkellen gerechnet worden sei.

"Man hat ja die Proben und da ist wirklich alles super gelaufen. Aber schlussendlich liegt nicht alles in unseren Händen und wir sind froh, dass wir hier sein durften."