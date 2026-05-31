"Let's Dance"-Star gesteht: So hart waren die vergangenen Wochen für Evgeny Vinokurov

Köln - Gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack (33) hat sich Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) bei " Let's Dance " erstmals die Krone aufgesetzt. Allerdings war das Ganze kein Zuckerschlecken, denn der gebürtige Russe war wochenlang am Limit.

Gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack (33) hat Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) die 19. Staffel von "Let's Dance" gewonnen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Doch der Grund für den ganzen Stress ist ein schöner. Denn im Laufe der 19. Staffel wurde Evgeny, der seit September 2021 mit Profitänzerin Nina Bezzubova-Vinokurov (34) verheiratet ist, zum dritten Mal Vater.

"Jeden Samstag bin ich nach der Show um vier Uhr morgens mit dem Zug nach Bremen gefahren", verrät der 35-Jährige gegenüber "Bild".

Dort habe er den ganzen Tag mit seinen Kindern verbracht, ehe er mitten in der Nacht wieder zurück nach Köln gefahren sei. Um vier Uhr nachts sei er dann wieder da gewesen und um neun Uhr habe dann Training auf dem Programm gestanden.

"Es war eine harte Zeit für mich", gesteht der Profitänzer offen und ehrlich. Aber seine Kinder seien auch seine größte Motivation in seinem Leben.

"Ich möchte, dass sie irgendwann stolz auf ihren Papa sind. Den Sieg widme ich meiner Frau – sie hat das alles möglich gemacht", so der "Let's Dance"-Star.