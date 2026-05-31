"Let's Dance"-Star gesteht: So hart waren die vergangenen Wochen für Evgeny Vinokurov
Köln - Gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack (33) hat sich Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) bei "Let's Dance" erstmals die Krone aufgesetzt. Allerdings war das Ganze kein Zuckerschlecken, denn der gebürtige Russe war wochenlang am Limit.
Doch der Grund für den ganzen Stress ist ein schöner. Denn im Laufe der 19. Staffel wurde Evgeny, der seit September 2021 mit Profitänzerin Nina Bezzubova-Vinokurov (34) verheiratet ist, zum dritten Mal Vater.
"Jeden Samstag bin ich nach der Show um vier Uhr morgens mit dem Zug nach Bremen gefahren", verrät der 35-Jährige gegenüber "Bild".
Dort habe er den ganzen Tag mit seinen Kindern verbracht, ehe er mitten in der Nacht wieder zurück nach Köln gefahren sei. Um vier Uhr nachts sei er dann wieder da gewesen und um neun Uhr habe dann Training auf dem Programm gestanden.
"Es war eine harte Zeit für mich", gesteht der Profitänzer offen und ehrlich. Aber seine Kinder seien auch seine größte Motivation in seinem Leben.
"Ich möchte, dass sie irgendwann stolz auf ihren Papa sind. Den Sieg widme ich meiner Frau – sie hat das alles möglich gemacht", so der "Let's Dance"-Star.
"Let's Dance"-Siegerin Anna-Carina Woitschack ist beeindruckt
Für den gebürtigen Russen steht auch schon fest, was er als Erstes macht, wenn er wieder in seiner Wahl-Heimat ist.
"Sobald ich nach Hause komme, werde ich meine Kinder nicht mehr aus den Armen lassen", gibt der frisch gebackene Sieger preis.
"Ich liebe meine Kinder über alles", stellt Evgeny klar.
Zwar steht die Familie für den 35-Jährigen an erster Stelle, doch auch das Tanzen hat einen hohen Stellenwert, das konnte seine Tanzpartnerin Anna-Carina aus erster Hand feststellen.
"Ich wusste, dass Tanzen sein Leben ist, als er mir aus dem Krankenhaus ein Choreo-Video geschickt hat!", so die Schlagersängerin.
Das Baby sei genau an dem Tag gekommen, als er zu seiner Familie nach Bremen gefahren sei. "Seine Frau hat gerade das Kind bekommen – und er schickt eine Choreo", zeigt sich der "Dancing Star 2026" abschließend beeindruckt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa