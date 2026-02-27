Esther Schweins bei "Let's Dance": Mit dieser kuriosen Maßnahme will sie den Titel holen

"Let's Dance" geht wieder los und Esther Schweins hat Riesenbammel! Auf dem Weg zum Titel greift die Schauspielerin daher zu ungewohnten Methoden.

Von Maurice Hossinger

Köln - Unmittelbar vor dem Start der neuen Staffel von "Let's Dance" kündigt Schauspielerin Esther Schweins (55) durch die Blume hinweg an, Nachfolgerin von Diego Pooth (22) werden zu wollen. Für diesen Traum muss sie sogar zu unkonventionellen Maßnahmen greifen.

Esther Schweins hat vor dem offiziellen Startschuss von "Let's Dance" offenbar extrem Muffensausen. © Felix Hörhager/dpa Eigentlich hätte die 55-Jährige schon vor mehr als einer Dekade bei "Let's Dance" dabei sein sollen – aus Respekt und Angst habe sie sich allerdings all die Jahre nicht zu einer Zusage durchringen können. Bis jetzt! Zusammen mit ihrem Profi-Tanzpartner – der erst am Freitagabend offiziell verkündet wird – greift die Schauspielerin zum einen nach dem heiß begehrten Pokal – zum anderen zu ungewohnten Methoden. Denn: Esther wird oftmals nur abends oder nachts trainieren können! Geschuldet ist das einem pickepackevollen Terminkalender und privaten Verpflichtungen. Wie sie im Gespräch mit RTL erklärt, werde sie in den kommenden Wochen und Monaten ihren Kalender auf links drehen. "Ich werde über vier Wochen zwei Tage jeweils drehen."

Esther Schweins hat Angst vor "Let's Dance"