Esther Schweins bei "Let's Dance": Mit dieser kuriosen Maßnahme will sie den Titel holen
Köln - Unmittelbar vor dem Start der neuen Staffel von "Let's Dance" kündigt Schauspielerin Esther Schweins (55) durch die Blume hinweg an, Nachfolgerin von Diego Pooth (22) werden zu wollen. Für diesen Traum muss sie sogar zu unkonventionellen Maßnahmen greifen.
Eigentlich hätte die 55-Jährige schon vor mehr als einer Dekade bei "Let's Dance" dabei sein sollen – aus Respekt und Angst habe sie sich allerdings all die Jahre nicht zu einer Zusage durchringen können.
Bis jetzt! Zusammen mit ihrem Profi-Tanzpartner – der erst am Freitagabend offiziell verkündet wird – greift die Schauspielerin zum einen nach dem heiß begehrten Pokal – zum anderen zu ungewohnten Methoden.
Denn: Esther wird oftmals nur abends oder nachts trainieren können! Geschuldet ist das einem pickepackevollen Terminkalender und privaten Verpflichtungen.
Wie sie im Gespräch mit RTL erklärt, werde sie in den kommenden Wochen und Monaten ihren Kalender auf links drehen. "Ich werde über vier Wochen zwei Tage jeweils drehen."
Esther Schweins hat Angst vor "Let's Dance"
Gedreht hat sich im Laufe der Jahre auch ihre Meinung zu "Let's Dance". Ihren eigenen Schilderungen zufolge habe sie im vergangenen Herbst intensiver darüber nachgedacht, endlich mal am Erfolgsformat teilzunehmen.
"Es gab einen Moment, in dem ich dachte: wenn nicht jetzt, wann dann?" Neben 13 anderen Promis schmeißt sich die Wahl-Mallorquinerin wohl wissend in eines ihrer turbulentesten Abenteuer – und hat ziemlichen Bammel.
"Mir geht der Arsch auf Grundeis. Ich kann mir vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen (...) ich mir nicht vorstellen werden kann, dass das eine oder andere gelingen könnte." Trotzdem habe sie sich felsenfest vorgenommen, dranzubleiben und an ihren Tanzskills zu arbeiten.
"Mein Ziel ist es, trotzdem dabeizubleiben und trotzdem das Unmögliche für möglich zu halten." Noch bevor sie den ersten Schritt aufs RTL-Parkett gemacht hat, vertraut sie ganz auf das Motto "Go with the flow – ich gehe mit dem Fluss."
Am Freitagabend (20.15 Uhr) startet auf RTL die "Wer tanzt mit wem?"-Show. Am Samstagabend (20.15) startet dann die erste Liveshow. Parallel kann die Ausgabe auch auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa