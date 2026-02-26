Neun Jahre nach Teilnahme: "AWZ"-Star packt über "Let's Dance" aus und verrät Geheimnis

Köln - Die ehemalige " Alles was zählt "-Darstellerin Cheyenne Pahde durfte 2017 an der zehnten Staffel von " Let's Dance " teilnehmen. Neun Jahre später verrät die 31-Jährige ein Geheimnis, welches sie damals nicht verraten durfte.

Cheyenne Pahde (31) hat über ihre Teilnahme bei "Let's Dance" gesprochen. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis (38) belegte die Schauspielerin lediglich den achten Platz. Doch es gibt einen Grund für die Leistung der gebürtigen Münchenerin.

"Die Zuschauer haben halt nur meine Leistung gesehen, aber ich konnte die halt nicht abrufen, weil ich von morgens bis abends gedreht habe", erklärt Cheyenne im Podcast "Planet Pahde", den sie gemeinsam mit ihrer Schwester Valentina (31) macht.

Denn bevor am Abend das Training anstand, habe sie tagsüber für "Alles was zählt" vor der Kamera gestanden - doch das habe sie damals nicht erzählen dürfen.

Aber nicht nur der Drehstress habe ihr zugesetzt, sondern auch Chefjuror Joachim Llambi (61), mit dem sie heute noch eine Rechnung offen habe.

"Hut ab! Dafür, dass ich da 22 war, dass ich da so cool und nett reagiert habe, dass ich da nicht manchmal in Tränen ausgebrochen bin", so die heute 31-Jährige.