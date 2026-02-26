RTL lüftet "Let's Dance"-Geheimnis: Auf diese Tänze dürfen sich die Fans zum Auftakt freuen

Köln - Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Auftakt der diesjährigen " Let's Dance "-Staffel hat RTL das erste große Geheimnis gelüftet und verraten, auf welche Tänze sich die Fans zum Sendungsstart freuen dürfen.

Diese 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpfen in diesem Jahr um den Titel des "Dancing Star". © RTL / Jörn Strojny

Am Freitag beginnt das große Tanzabenteuer für die 14 Stars und Sternchen mit der traditionellen Kennenlernshow, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr tänzerisches Können zunächst in Gruppen unter Beweis stellen dürfen.

Zwar fliegt im Anschluss kein Promi raus und alle dürfen sich auf ein Wiedersehen in Show 1 am 6. März freuen. Eine hohe Jurywertung und viele Anrufe von Fans lohnen sich aber trotzdem, da sich der bestbewertete Promi über den direkten Einzug in Show 2 am 13. März freuen darf.

Mit diesem Ziel vor Augen treten Ex-"GNTM"-Kandidatin Betty Taube (31), die ehemalige "Princess Charming" Vanessa Borck (29) und "No Angels"-Sängerin Nadja Benaissa (43) zum Song "Golden" von Huntr/x mit den Profis Evgeny Vinokurov (35), Malika Dzumaev (35) und Alexandru Ionel (31) an.

Rapper Milano (27), Comedy-Legende Simon Gosejohann (50) und "Tokio Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) wollen ihr Können hingegen mit einem Charleston zum Song "I Like To Move It" von Reel 2 Reel zeigen. Unterstützt werden sie dabei von Anastasia Maruster (28), Marta Arndt (36) und Victoria Sauerwald.

Schauspieler Jan Kittmann (43), Sänger und Entertainer Ross Anthony (51) und Influencer Willi Banner (31) betreten das Parkett indes gemeinsam mit den Profis Ekaterina Leonova (38), Patricija Ionel (31) und Mariia Maksina (28), um einen Wiener Walzer zu "A Change Is Gonna Come" von Seal (63) zu präsentieren.