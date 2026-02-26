Nass geschwitzt im Sport-BH: So hart trainiert Anna-Carina Woitschack für "Let's Dance"
Köln - Anna-Carina Woitschack hat in dieser Woche mit den "Let's Dance"-Vorbereitungen begonnen. Ein Spiegel-Selfie beweist, wie hart die 33-Jährige bereits trainiert.
Am Freitagabend fällt der Startschuss für die 19. Staffel des beliebten RTL-Formats. Im Rahmen der traditionellen Kennenlernshow erfahren alle Teilnehmer, egal ob Promi oder Profi, mit wem sie fortan über das gebohnerte Parkett fegen werden.
Um pünktlich zur Eröffnung in Topform zu sein, hat sich Woitschack ein eisenhartes Gym-Programm auferlegt. Auf Instagram lässt sie ihre rund 163.000 Follower daran teilhaben und gewährt zudem noch weitere Einblicke in ihre "Let's Dance"-Reise.
"Heute geht's in Runde zwei", schrieb die Schlagersängerin jüngst in ihrer Story. Ergänzend fügte sie dann noch hinzu: "Trotz schwerer Beine freue ich mich mega auf Trainingstag zwei und bin gespannt, was wir heute noch herausholen."
In einer weiteren Story präsentierte Anna-Carina anschließend ihr gegenwärtiges Trainings-Outfit. Im knappen Sport-BH und einer engen grünen Leggings posierte sie auf vor einem Spiegel. Ihre langen blonden Haare hatte sie zu diesem Zeitpunkt in einem praktischen Dutt gebändigt.
"Let's Dance" für Anna-Carina Woitschack ein "absolutes Traumformat"
Die unzähligen Schweißperlen auf ihrer Haut zeugten zudem davon, dass die Noch-Ehefrau von TV-Moderator Stefan Mross (50) kurz zuvor wohl ordentlich Gas gegeben hat beim Training.
Ihre Fans freuten sich über den Anblick. Welche Kommentare in den Schnell-Reaktionen unter dem Post zu lesen waren, muss an dieser Stelle wohl kaum wiederholt werden. Es hagelte aber auch etliche Flammen-, Herz- und Raketen-Symbole
Für die Schlagersängerin geht mit der Teilnahme an der RTL-Show ein großer Wunsch in Erfüllung. "Let's Dance" sei für sie ein "absolutes Traumformat", wie sie im Vorab-Interview mit RTL verriet. Gleichzeitig habe sie aber auch Respekt vor der Challenge.
"Ich darf seit 15 Jahren als Sängerin auf der Bühne stehen, aber Erfahrung als Tänzerin hab ich gar nicht", gestand die 33-Jährige. Obwohl "Tanzen auf dem Niveau" für sie "absolutes Neuland" ist, wird Anna-Carina von vielen Fans der Show bereits als Titel-Favoritin gehandelt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/anna.carina.woitschack (Screenshot), Jörg Carstensen/dpa