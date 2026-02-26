Nass geschwitzt im Sport-BH: So hart trainiert Anna-Carina Woitschack für "Let's Dance"

Köln - Anna-Carina Woitschack hat in dieser Woche mit den " Let's Dance "-Vorbereitungen begonnen. Ein Spiegel-Selfie beweist, wie hart die 33-Jährige bereits trainiert.

Anna-Carina Woitschack (33) ist in dieser Woche in das "Let's Dance"-Training eingestiegen. © Bildmontage: Jörg Carstensen/dpa, Instagram/anna.carina.woitschack (Screenshot)

Am Freitagabend fällt der Startschuss für die 19. Staffel des beliebten RTL-Formats. Im Rahmen der traditionellen Kennenlernshow erfahren alle Teilnehmer, egal ob Promi oder Profi, mit wem sie fortan über das gebohnerte Parkett fegen werden.

Um pünktlich zur Eröffnung in Topform zu sein, hat sich Woitschack ein eisenhartes Gym-Programm auferlegt. Auf Instagram lässt sie ihre rund 163.000 Follower daran teilhaben und gewährt zudem noch weitere Einblicke in ihre "Let's Dance"-Reise.

"Heute geht's in Runde zwei", schrieb die Schlagersängerin jüngst in ihrer Story. Ergänzend fügte sie dann noch hinzu: "Trotz schwerer Beine freue ich mich mega auf Trainingstag zwei und bin gespannt, was wir heute noch herausholen."

In einer weiteren Story präsentierte Anna-Carina anschließend ihr gegenwärtiges Trainings-Outfit. Im knappen Sport-BH und einer engen grünen Leggings posierte sie auf vor einem Spiegel. Ihre langen blonden Haare hatte sie zu diesem Zeitpunkt in einem praktischen Dutt gebändigt.