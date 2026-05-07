Das Baby ist da! "Let's Dance"-Star platzt vor Glück
Köln/Bremen - Perfektes Timing: Am Freitag sendete "Let's Dance"-Star Evgeny Vinokurov (35) aus dem RTL-Studio noch liebste Grüße an seine schwangere Frau. Nun ist das Baby auf der Welt!
Zuvor hatte er an der Seite von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) noch einen famosen Paso Doble aufs Parkett gezaubert. Nach Meinung von Jury-Mitglied Motsi Mabuse (45) war es der beste Tanz der Staffel, 30 Punkte die logische Folge.
Wenige Stunden später kann der 35-jährige Profitänzer auch ein privates Highlight feiern. "Wir sind heute zum dritten Mal Mama und Papa geworden", verriet Vinokurov am Sonntag voller Stolz auf seinem offiziellen Instagram-Kanal.
Zu seinen emotionalen Zeilen teilte er ein Selfie mit seiner Frau. An seine Liebste gerichtet erklärte der Familienvater: "Schatz, danke dir für dieses Geschenk. Ich liebe dich über alles." Dass sein jüngster Nachwuchs ein Mädchen werden würde, war bereits bekannt.
Den Namen der Kleinen behielten die frischgebackenen Dreifach-Eltern aber vorerst für sich. Stattdessen gab Vinokurov noch ein paar Details zum aktuellen Gesundheitszustand seiner Frau und des Neugeborenen preis.
"Let's Dance"-Star Evgeny Vinokurov platzt vor Glück: "Das ist das Leben!"
"Alles lief gut, Mama und Baby fühlen sich gut – und wir sind einfach nur unfassbar glücklich und dankbar. Wieder einmal ein Moment, in dem die Welt für einen kurzen Augenblick stehen bleibt", schwärmte der gebürtige Russe.
Anschließend warf der Profitänzer noch einen Blick in die Glaskugel des Familienlebens. "Jetzt sind wir zu fünft. Wahnsinn", betonte Evgeny und fügte ergänzend noch hinzu: "Mit noch mehr Liebe, noch mehr Chaos … und definitiv noch weniger Schlaf. Aber genau das ist Leben."
Doch all diese Strapazen nehmen er und seine Ehefrau Nina nur allzu gerne auf sich. Laut Aussage des 35-Jährigen würden sich die beiden nämlich extrem freuen "auf alles, was kommt".
Im Oktober 2021 war Vinokurov zum ersten Mal Vater geworden. Wenige Wochen vor der Geburt von Sohn Nio Vero heiratete er seine Nina in der Toskana. Fast genau zwei Jahre später kam dann ihre erste Tochter Evie Hope zur Welt. Nun folgte Baby Nummer drei.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa