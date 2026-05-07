Das Baby ist da! "Let's Dance"-Star platzt vor Glück

Köln/Bremen - Perfektes Timing: Am Freitag sendete " Let's Dance "-Star Evgeny Vinokurov (35) aus dem RTL -Studio noch liebste Grüße an seine schwangere Frau. Nun ist das Baby auf der Welt!

"Let's Dance"-Star Evgeny Vinokurov (35) ist zum dritten Mal Vater geworden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zuvor hatte er an der Seite von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) noch einen famosen Paso Doble aufs Parkett gezaubert. Nach Meinung von Jury-Mitglied Motsi Mabuse (45) war es der beste Tanz der Staffel, 30 Punkte die logische Folge.

Wenige Stunden später kann der 35-jährige Profitänzer auch ein privates Highlight feiern. "Wir sind heute zum dritten Mal Mama und Papa geworden", verriet Vinokurov am Sonntag voller Stolz auf seinem offiziellen Instagram-Kanal.

Zu seinen emotionalen Zeilen teilte er ein Selfie mit seiner Frau. An seine Liebste gerichtet erklärte der Familienvater: "Schatz, danke dir für dieses Geschenk. Ich liebe dich über alles." Dass sein jüngster Nachwuchs ein Mädchen werden würde, war bereits bekannt.

Den Namen der Kleinen behielten die frischgebackenen Dreifach-Eltern aber vorerst für sich. Stattdessen gab Vinokurov noch ein paar Details zum aktuellen Gesundheitszustand seiner Frau und des Neugeborenen preis.