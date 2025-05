Ex-Kandidatin verrät: Dieser Promi ist für sie Favorit auf "Let's Dance"-Sieg

Köln - Nach dem überraschenden Ausscheiden von Stuntfrau Marie Mouroum (32) in der vergangenen Woche haben sich die Karten bei " Let's Dance " komplett neu gemischt. Vorjahres-Kandidatin Lulu Lewe (33) hat dennoch einen Favoriten für die heiß begehrte Tanz-Krone.

Zum anderen stimme aber auch schlicht die Chemie zwischen dem Sohn von Werbe-Ikone Verona Pooth (57) und Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (38). "Es ist einfach so Feuer, wenn die beiden tanzen", urteilt die Berlinerin .

Für die 33-Jährige ist wenige Tage vor dem Halbfinale am kommenden Freitag schon jetzt klar, welcher der vier verbliebenden Promis sich definitiv durchsetzen und beim großen Showdown am 23. Mai um den "Dancing Star"-Titel kämpfen wird.

Insbesondere die Chemie zwischen Diego Pooth (21) und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) beeindruckt die Sängerin. © Thomas Banneyer/dpa

Es sei aber natürlich auch bei Diego nicht alles Gold, was glänzt und der 21-Jährige habe noch Verbesserungspotenzial, ergänzt Lulu: "Er ist jemand, der ein bisschen zurückhaltender ist. Er könnte vielleicht noch ein Ticken mehr aus sich herauskommen." Weil der Hobby-Golfer selbst aber schon genau das erkannt habe, ist sich die 33-Jährige sicher, dass das "ganz, ganz bald auch gut klappen" wird.

Sie selbst blickt im Übrigen mit gemischten Gefühlen auf ihre Zeit bei der RTL-Show zurück. An der Seite von "Let's Dance"-Urgestein Massimo Sinató (44) belegte die Schwester von Popstar Sarah Connor (44) im Vorjahr den fünften Platz.

"Ich war sehr emotional [...] als es wieder anfing. Ich habe viele Flashbacks gehabt und ein bisschen wehmütig war ich schon auch", berichtet Lulu und ergänzt: "Aber ich blicke immer mit einem Lächeln auf die schöne Zeit zurück und verfolge das jetzt natürlich auch."

Am kommenden Freitag überträgt RTL das "Let's Dance"-Halbfinale wie gewohnt live aus den Kölner MMC-Studios. Dann kämpfen neben Diego Pooth auch Influencerin SelfieSandra (Sandra Safiulov, 25), Ex-Olympiasieger Fabian Hambüchen (37) und Paralympics-Star Taliso Engel (22) um den Einzug ins große Finale am 23. Mai.