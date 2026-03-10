Sonya Kraus fliegt in erster Show: "Let's Dance"-Star rechnet mit Fans ab

Köln - In der ersten regulären Live-Show von " Let's Dance " muss Moderatorin Sonya Kraus (52) die Segel streichen. Eine Entscheidung, die bei Tanzprofi Christian Polanc (47) auf wenig Verständnis stößt.

Christian Polanc (47) ist mit dem Aus von Sonya Kraus (52) bei "Let's Dance" nicht einverstanden. © Jens Kalaene/dpa

"Leider ist die Falsche rausgeflogen. Sonya hat zwar keine herausragende Leistung gebracht, aber vom Potenzial hätte ich sie schon noch gut eingeschätzt", erklärt der Ingolstädter gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Der 47-Jährige finde diese Entscheidung sehr schade und sie habe ihn auch überrascht. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass Sonya und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (39) lediglich die viertschlechteste Bewertung erhalten hätten.

Mit zwölf Zählern erhielten die beiden noch mehr Punkte als Influencerin Vanessa Borck (29), Fitnessinfluencer Willi Whey (31) und Comedian Simon Gosejohann (50).

"Ich hätte aufgrund der technischen Defizite eher Nessi oder Willi hinten gesehen", macht der zweimalige "Let's Dance"-Gewinner klar.

Vor allem der Auftritt der 29-Jährigen sei "zu steif" gewesen, weshalb kein flüssiger Bewegungsablauf entstanden sei, wie Polanc findet.