"Füße kaputt, Kopf kaputt": "Let's Dance"-Training mit Profi bringt Betty Taube ans Limit

Hamburg/Köln - Vergangenen Freitag hat Betty Taube (31) in der ersten Show der neuen Staffel " Let's Dance " erfahren: Alexandru Ionel (31) ist ihr Tanzpartner. Seitdem heißt es: üben, üben, üben. Doch das Training hat es in sich.

Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31) tanzen gemeinsam bei "Let's Dance". © RTL

"Ich bin ordentlich im Eimer. Heftiger Tag", meldet sich Alexandru auf Instagram am Dienstag nach dem dritten Trainingstag, während er erschöpft im Probenraum auf dem Boden liegt. Doch vor allem bei Betty hinterlässt das Üben bereits Spuren.

"Die arme Maus. Füße kaputt, Kopf kaputt. Es fällt einem nicht immer super easy alles. Aber so ist das hier bei 'Let's Dance'", erklärt er weiter.

Das gemeinsame Training mit dem Model beschreibt er folgendermaßen: "Es ist mit Betty so, dass man einfach den Zugang finden muss. Und der verändert sich im Laufe des Tages immer wieder. Man muss also jede Stunde aufs Neue schauen: Wo ist das Problem und wie kann man das beheben."

Schließlich möchten die beiden ordentlich Punkte von der Jury am kommenden Freitag in der Liveshow absahnen. Und das Fazit von Betty nach Tag drei im Training?

"Ich sage es euch, ich habe die Sache so hardcore unterschätzt. Aber heute war so ein guter Tag. Es ist noch nicht perfekt, aber ich habe es geschafft, die Choreo durchzutanzen", zeigt sich die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story zuversichtlich.

"Und ich habe nur einmal geweint heute. Aber ich kann heute zufrieden einschlafen. Es sind jetzt ungefähr noch so 15 kleine Schrauben, die wir noch einstellen müssen. Aber dann sitzt das Ding." Auch Alexandru sieht weiterhin das Potenzial in seiner Tanzpartnerin und blickt positiv auf die nächsten Shows.